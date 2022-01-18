Рідкісний чорний діамант Enigma вперше виставили на загальний огляд (відео)

Enigma стане найбільшим ограненим діамантом будь-якого виду, представленим на аукціоні. В аукціонному будинку Sotheby's в ОАЕ за нього сподіваються отримати щонайменше $5 млн, зокрема й криптовалютою.

Унікальний чорний огранений діамант під назвою Enigma вагою 555,55 каратів, уперше представлений світу в Дубаї 17 січня. Незабаром його планують виставити на аукціон, де можуть продати за $5 млн, йдеться в акаунті аукціонного будинку Sotheby's.

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На думку експертів, він утворився, коли метеорит чи астероїд упав на Землю 2,6-3,8 млрд років тому. Камінь містить сліди азоту та водню, яких багато в космосі, а також осборніт — мінерал, унікальний для метеорів.

Алмаз був придбаний необробленим каменем у 1990-х роках його нинішнім власником, який надав йому нинішню форму, натхненну близькосхідним символом сили та захисту у формі долоні Хамсою. Він стане найбільшим ограненим діамантом будь-якого виду на аукціоні.

Після показу в Дубаї Enigma вирушить в Лос-Анджелес (24–26 січня) і Лондон (2–9 лютого), перш ніж 3 лютого розпочнеться семиденний онлайн-аукціон.

"Для нас велика честь, що Дубай був обраний першою зупинкою для цієї виняткової рідкості, і ми дуже раді зіграти роль у його подорожі, яка почалася так багато мільйонів років тому", — заявила глава аукціонного будинку Sotheby's в ОАЕ Катя Нуноу Буїз.

[ + – ] Вага діаманту Enigma – 555,55 каратів

Чорні алмази, або карбонадо, складаються з мікрокристалічних алмазів із випадковою кристалографічною орієнтацією. Це каміння здається темним, непрозорим, пористим і часто має тонкий блиск. Уперше вони були визнані типом алмазу в 1841 році португальськими старателями в Бразилії, які назвали їх "карбонадо", тому що вони виглядають як крихітні шматочки деревного вугілля.

За словами фахівчині з ювелірних виробів Sotheby's у Дубаї Софі Стівенс, чорні діаманти — "виключно старі":

"Білі алмази й інші кольорові алмази зазвичай знаходять у кімберлітовій породі, і вони спливають на поверхню Землі внаслідок виверження вулкана. Зважаючи на те, що чорні алмази карбонадо знаходяться в осадових алювіальних відкладах, що означає, що вони відносяться водою, наприклад, струмками. Їх можна знайти дуже близько до Землі, якщо не на ній".

Вона припускає, що камінь Enigma, ймовірно, утворився після того, як астероїд упав на Землю і викликав хімічне осадження пари, яке сформувало ці алмази.

Це також одна з найскладніших речовин для огранювання, але фахівці зуміли перетворити його на коштовність із 55 гранями.

Стівенс не заперечує, що унікальний камінь може піти з молотка не лише за реальні гроші, а й за криптовалюту. Вона наголосила, що ця пропозиція в ОАЕ озвучена вперше і "відповідає власному зобов'язанню уряду досліджувати нові цифрові, технологічні та наукові досягнення".

Нагадаємо, на ювелірній виставці у Дубаї бренд Tiffany & Co представив найдорожче кольє в історії бренду під назвою World's Fair. За оцінками галузевих експертів, його вартість — від $20 до $30 млн.