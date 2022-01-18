Дочь Моники Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

Дева Кассель позировала в образах, похожих на образы своей матери

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 17-летняя Дева, опубликовала снимки из своей новой фотосессии. На них она поразительно напоминает свою мать.

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Автором снимков стал фэшн-фотограф Бастьен Барад. На съемках 17-летняя Дева примерила несколько образов.

[ + – ] Дева Кассель в новой фотосессии

Она позировала в черном латексном комбинезоне, прозрачном платье от Dior, в котором уже появлялась на обложке Glamour и сиреневом платье с корсетом от Dolce & Gabbana.

Снимки Девы уже сравнили с ранними фотосессиями ее матери, знаменитой Моники Беллуччи, а ее образ в латексе – с модной сейчас стилистикой фильма "Матрица", где герои постоянно щеголяют в черной коже.

[ + – ] Дева Кассель в новой фотосессии

Дева давно заключила контракт с итальянским брендом Dolce & Gabbana и стала лицом их рекламной кампании. Это было вполне ожидаемо, ведь музой этих дизайнеров была и остается ее мать.

Фотосессию отметила лайком и новая жена Венсана Касселя, модель Тина Кунаки. Известно, что девушки подружились и даже проводили вместе отпуск на курорте.

В прошлом году Дева и Моника вместе появились на обложке итальянский Vogue. Беллуччи призналась, что это была идея ее дочери.