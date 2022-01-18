Донька Моніки Беллуччі знялася у відвертій фотосесії
Діва Кассель позувала в образах, схожих на образи своєї матері.
Старша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, 17-річна Діва, опублікувала знімки зі своєї нової фотосесії. На них вона разюче нагадує свою матір.
Автором знімків став фешн-фотограф Бастьєн Барад. На зйомках 17-річна Діва приміряла кілька образів.
Вона позувала в чорному латексному комбінезоні, прозорій сукні від Dior, у якій вже з'являлася на обкладинці Glamour і бузковій сукні з корсетом від Dolce & Gabbana.
Знімки Діви вже порівняли з ранніми фотосесіями її матері, знаменитої Моніки Беллуччі, а її образ у латексі – з модною нині стилістикою фільму "Матриця", де герої постійно хизуються в чорній шкірі.
Діва давно уклала контракт з італійським брендом Dolce & Gabbana і стала обличчям їхньої рекламної кампанії. Це було цілком очікувано, адже музою цих дизайнерів була й лишається її мати.
Фотосесію відзначила лайком і нова дружина Венсана Касселя, модель Тіна Кунакі. Відомо, що дівчата потоваришували і навіть проводили разом відпустку на курорті.
Торік Діва та Моніка разом з'явилися на обкладинці італійського Vogue. Беллуччі зізналася, що то була ідея її дочки.