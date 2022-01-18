Hermès судится с NFT-художником из-за скандала с поддельными сумками Birkin

Цены на NFT-сумки выше цен на обычные сумки бренда.

Администрация бренда Hermès подала иск против NFT-художника Мейсона Ротшильда, создавшего виртуальные аналоги знаменитых сумок Birkin. Об этом пишет The Fashion Law.

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Мужчина дал им название MetaBirkin, и соответственно продаваться они должны были в метавселенной в форме NFT. Отметим, что цены на эти объекты были выше, чем на обычные сумочки Birkin (от 13 до 800 тысяч долларов).

[ + – ] "Метабиркин на метапляже"

Началась афера с поддельными виртуальными сумками в 2021 году на выставке "Miami Art Basel", где мужчина на NFT-бирже впервые предложил их клиентам.

Всего было разработано 100 сумок MetaBirkin. И спрос на них был высокий, ведь такую сумку не надо ждать годами, как обычную физическую сумку Hermès Birkin.

Бренд Hermès уже реагировал на этот инцидент и отправлял претензию, после которой продажи сумок были остановлены на платформе NFT. Однако художник продолжил предлагать MetaBirkin людям на своем веб-сайте.

[ + – ] Диджитал-сумочки "биркин"

Hermès подали в суд на афериста, который заработал на продаже подделок около 42 тысяч долларов. Представители модного дома называют Ротшильда "цифровым спекулянтом".

Аферист отметил, что не продает фальшивые сумки, а создает произведения искусства, поэтому его не могут судить, а тем более требовать возврата всех денег, заработанных на операциях по продаже MetaBirkin.

Ранее Фокус писал о модном скандале с сумочками Birkin.