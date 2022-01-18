Hermès судиться з NFT-художником через скандал з підробленими сумками Birkin

Ціни на NFT-сумки були більшими за ціни на звичайні сумки бренду.

Адміністрація бренду Hermès подала позов проти NFT-художника Мейсона Ротшильда, який створив віртуальні аналоги знаменитих сумок Birkin. Про це пише The Fashion Law.

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Чоловік дав їм назву MetaBirkin, і відповідно продаватися вони мали у метавсесвіті у формі NFT. Зазначимо, що ціни на ці об'єкти були більшими за ціни на звичайні сумочки Birkin (від 13 до 800 тисяч доларів).

[ + – ] "Метабіркін на метапляжі"

Почалася афера з підробленими віртуальними сумками у 2021 році на виставці Miami Art Basel, де чоловік на NFT-біржі вперше запропонував їх клієнтам.

Усього було розроблено 100 сумок MetaBirkin. І попит на них був високий, адже таку сумку не треба чекати роками, як звичайну фізичну сумку Hermès Birkin.

Бренд Hermès уже реагував на цей інцидент та відправляв претензію , після якої продаж сумок був зупинений на платформі NFT. Проте художник продовжив пропонувати MetaBirkin людям на своєму вебсайті.

[ + – ] Діджитал-сумочки "біркін"

Наразі Hermès подали до суду на афериста, який заробив на продажі підробок близько 42 тисяч доларів. Представники модного дому називають Ротшильда "цифровим спекулянтом".

Аферист же зазначив, що не продає фальшиві сумки, а створює витвори мистецтва, тому його не можуть судити, а тим більше вимагати повернення всіх грошей, зароблених на операціях з продажу MetaBirkin.

Раніше Фокус писав про модний скандал із сумочками Birkin.