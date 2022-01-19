Умер Андре Леон – модный редактор Vogue и стилист Мишель Обамы

Андре – одна из самых заметных персон в мире моды, скончался в возрасте 73 лет

Бывший редактор моды Vogue и экс-главред российской версии Numеro Андре Леон Телли умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на его агента Дэвида Вильяно.

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Причины смерти модного журналиста и стилиста не раскрываются. Известно лишь, что он скончался в госпитале города Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

Андре Леон родился 16 октября 1948 года в Вашингтоне, округ Колумбия, но вырастила его бабушка, жившая в Северной Каролине. По его словам страсть к моде у него появилась в 9 лет, когда он обнаружил экземпляр Vogue во время поездки в библиотеку.

"Vogue был моими воротами в мир за пределы Дарема. Это было похоже на падение в кроличью нору, и меня уже было не остановить", — рассказывал Андре в одном из последних интервью.

В университете он изучал французскую литературу, работал в журналах Interview Энди Уорхола, Women’s Wear Daily, W, газете The New York Times.

В американский Vogue он пришел в 1983 году в качестве главного редактора модных новостей еще при Диане Вриланд. Позже он стал креативным директором и правой рукой самой Анны Винтур. Их сотрудничество длилось с 1987 по 1995 год. После чего наступил небольшой перерыв.

[ + – ] Андре Леон и Анна Винтур на модном показе Фото: Getty Images

Андре вернулся в Vogue в 1998 году в качестве главного редактора и вел свою колонку Style Fax. Он оставался на этой должности до своего окончательного ухода из Vogue в 2013 году.

Андре отмечал, что его отношения с Анной испортились, но он всегда надеялся на примирение и продолжение дружбы. Он долгое время жил в Париже, был другом Карла Лагерфельда, Джона Гальяно и Ив Сен-Лорана.

В апреле прошлого года Андре был удостоен французского Ордена искусств и литературы.

Про жизнь Андре был снят документальный фильм "Евангелие от Андре", выпущенный в 2018 году, а в мае 2020 года он выпустил свои мемуары под названием "Шифоновые тренчи", в которых рассказал о своем пути на модный Олимп с крыльца дома своей бабушки в Дареме, Северная Каролина.

Фото: Скриншот

[ + – ] Андре Леон в фильме "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Он появлялся в фильме-сиквеле "Секс в большом городе", был почетным гостем на модных показах, был судьей на шоу "Топ-модель по-американски", был стилистом Мэрайи Кэрри, Наоми Кэмпбелл, Мишель Обамы и многих других.

"Никто не видел мир более элегантным и гламурным, чем ты. Я любила тебя и смеялась с тобой долгих 45 лет. Мне будет не хватать твоей энергии и твоей верной дружбы", — написала в соцсетях близкая подруга Андре – дизайнер Диана фон Фюрстенберг.