Помер Андре Леон – модний редактор Vogue і стиліст Мішель Обами

Андре — одна з найпомітніших персон у світі моди, помер у віці 73 років.

Колишній редактор моди Vogue та ексголовред російської версії Numеro Андре Леон Теллі помер у віці 73 років. Про це повідомляє Rolling Stone із посиланням на його агента Девіда Вільяно.

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Причини смерті модного журналіста та стиліста не розкриваються. Відомо лише, що він помер у шпиталі міста Вайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

Андре Леон народився 16 жовтня 1948 року у Вашингтоні, округ Колумбія, але виростила його бабуся, яка жила у Північній Кароліні. За його словами, пристрасть до моди в нього з'явилася в 9 років, коли він знайшов екземпляр Vogue під час поїздки в бібліотеку.

"Vogue був моєю брамою у світ за межі Дарема. Це було схоже на падіння в кролячу нору, і мене вже було не зупинити", — розповідав Андре в одному з останніх інтерв'ю.

В університеті він вивчав французьку літературу, працював у журналах Interview Енді Ворхола, Women's Wear Daily, W, газеті The New York Times.

В американський Vogue він прийшов у 1983 році як головний редактор модних новин ще при Діані Вріланд. Пізніше він став креативним директором і правою рукою самої Анни Вінтур. Їхня співпраця тривала з 1987 по 1995 рік. Після чого настала невелика перерва.

[ + – ] Андре Леон та Анна Вінтур на модному показі Фото: Getty Images

Андре повернувся у Vogue в 1998 році як головний редактор і вів свою колонку Style Fax. Він залишався на цій посаді до свого остаточного відходу з Vogue у 2013 році.

Андре зазначав, що його стосунки з Анною зіпсувалися, але він завжди сподівався на примирення та продовження дружби. Він тривалий час жив у Парижі, був другом Карла Лагерфельда, Джона Гальяно й Ів Сен-Лорана.

У квітні минулого року Андре був удостоєний французького Ордену мистецтв і літератури.

Про життя Андре було знято документальний фільм "Євангеліє від Андре", випущений у 2018 році, а в травні 2020 року він випустив свої мемуари під назвою "Шифонові тренчі", в яких розповів про свій шлях на модний Олімп із ґанку будинку своєї бабусі в Даремі, Північна Кароліна.

Фото: Скриншот

[ + – ] Андре Леон у фільмі "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

Він з'являвся у фільмі-сиквелі "Секс у великому місті", був почесним гостем на модних показах, був суддею на шоу "Топ-модель по-американськи", був стилістом Мераї Керрі, Наомі Кемпбелл, Мішель Обами та багатьох інших.

"Ніхто не бачив світ більш елегантним і гламурним, ніж ти. Я любила тебе і сміялася з тобою довгих 45 років. Мені не вистачатиме твоєї енергії і твоєї вірної дружби", — написала в соцмережах близька подруга Андре — дизайнерка Діана фон Фюрстенберг.