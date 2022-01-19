Блогер показала, с помощью чего можно быстро отрастить длинные и крепкие волосы (видео)

Девушка пользуется этим средством три месяца и уже заметила впечатляющие результаты.

TikTok-блогер Тейлор Роуз, которая прославилась благодаря популяризации средств для здоровья и красоты волос, показала своим подписчикам, как с помощью одного средства сделать слабые волосы упругими и густыми, а также ускорить их рост.

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По словам Роуз, существует множество причин, которые способствуют ослаблению волос. Среди них – окрашивание, завивки с помощью химических средств и даже зачесывание волос в тугой конский хвост.

Однако, утверждает Тейлор, масло розмарина, которое стоит на Amazon два фунта стерлингов (чуть меньше 80 грн), помогло ей укрепить свои волосы и сделать их более густыми. Она вдохновилась исследованиями, где утверждалось, что через полгода использования этого масла волосы восстанавливаются и растут лучше, и уже три месяца проверяет слова ученых на собственном опыте.

В одном видео Тейлор продемонстрировала пользователям, как она использует это масло, причем ее волосы не жирнеют.

[ + – ] Тейлор Роуз показывает эффект от розмаринового масла

"Каждое воскресенье вечером я наношу это масло розмарина Mielle на голову и массирую его в течение примерно трех минут, надеваю шелковую шапочку и ложусь спать. Понедельник — мой день мытья волос, затем я беру эфирное масло розмарина, добавляю от трех до пяти капель в ладонь с шампунем и мою волосы, как обычно. Вы можете видеть, как мои проплешины исчезают", – говорит она.

Но на этом не все:

"Каждый второй вечер в неделю я беру свою домашнюю воду с маслом розмарина, разделяю волосы и распыляю ее на всю кожу головы, массирую и ложусь спать. Когда я просыпаюсь, мои волосы не жирные".

В другом видео Роуз рассказала, как сделала воду из масла розмарина. Она просто берет пять веточек свежего розмарина, кладет их в кастрюлю с водой и дает ей закипеть. Затем девушка оставляет розмарин настаиваться около 30 минут, переливает его в бутылку с распылителем и отправляет в холодильник, чтобы использовать в течение недели.

[ + – ] Приготовление розмариновой воды

Пользователям понравились советы Тейлор, и некоторые согласились с тем, насколько полезен розмарин для стимулирования роста волос.

"Сестренка! Я начала использовать его на коже головы несколько недель назад. И теперь я вижу, как появляются новые волосы. В прошлом году у меня родился ребенок, и было такое сильное выпадение волос", "Да! Я делаю свою собственную розмариновую воду, и через полторы недели я вижу новый рост!", "Я использую это каждый раз, когда принимаю душ! Я мою голову, как обычно, и ополаскиваю розмарином напоследок! Это творит чудеса!", – пишут в комментариях.

Однако стоит помнить, что масло розмарина иногда может раздражать кожу головы, поэтому для начала нужно нанести лишь маленькую каплю для пробы. Если человек почувствует зуд или жжение, этот метод ему не подходит.

Пока Тейлор отращивает естественные волосы, мексиканский рэпер Дэн Сур заменил настоящую шевелюру на цепи из золота, имплантировав в кожу головы множество специальных крючков.