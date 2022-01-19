Блогерка показала, за допомогою чого можна швидко відростити довге та міцне волосся (відео)

Дівчина користується цим засобом три місяці та вже помітила разючі результати.

TikTok-блогерка Тейлор Роуз, яка прославилася завдяки популяризації засобів для здоров'я та краси волосся, показала своїм підписникам, як за допомогою одного засобу зробити слабке волосся пружним і густим, а також прискорити його ріст.

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За словами Роуз, існує безліч причин, які сприяють послабленню волосся. Серед них — фарбування, завивки за допомогою хімічних засобів і навіть зачісування волосся у тугий кінський хвіст.

Проте, стверджує Тейлор, олія розмарину, яка коштує на Amazon два фунти стерлінгів (трохи менше 80 грн), допомогла їй зміцнити своє волосся і зробити його густішим. Вона надихнулася дослідженнями, де стверджувалося, що через пів року використання цієї олії волосся відновлюється і росте краще, і вже три місяці перевіряє слова вчених на власному досвіді.

В одному відео Тейлор продемонструвала користувачам, як вона використовує цю олію, причому її волосся не жирніє.

[ + – ] Тейлор Роуз показує ефект від розмаринової олії

"Кожної неділі ввечері я наношу цю олію розмарину Mielle на голову і масажую її протягом приблизно трьох хвилин, одягаю шовкову шапочку і лягаю спати. Понеділок — мій день миття волосся, потім я беру ефірну олію розмарину, додаю від трьох до п'яти крапель у долоню із шампунем і мию волосся, як звичайно. Ви можете бачити, як мої залисини зникають", — каже вона.

Але на цьому не все:

"Кожен другий вечір на тиждень я беру свою домашню воду з олією розмарину, розділяю волосся і розпорошую її на всю шкіру голови, масажую і лягаю спати. Коли я прокидаюся, моє волосся не жирне".

В іншому відео Роуз розповіла, як зробила воду з олії розмарину. Вона просто бере п'ять гілочок свіжого розмарину, кладе в каструлю з водою і дає їй закипіти. Потім дівчина залишає розмарин настоятися приблизно 30 хвилин, переливає його в пляшку з розпилювачем і відправляє в холодильник, щоб використовувати протягом тижня.

[ + – ] Приготування розмаринової води

Користувачам сподобалися поради Тейлор, і деякі погодилися з тим, наскільки корисний розмарин для стимулювання росту волосся.

"Сестричко! Я почала використовувати його на шкірі голови кілька тижнів тому. І тепер я бачу, як з'являється нове волосся. Торік у мене народилася дитина, і було таке сильне випадіння волосся", "Так! Я роблю свою власну розмаринову воду, і через півтора тижні я бачу новий ріст!", "Я використовую це щоразу, коли приймаю душ! Я мию голову, як завжди, й обполіскують розмарином наостанок! Це творить чудеса!" — пишуть у коментарях.

Однак варто пам'ятати, що олія розмарину іноді може дратувати шкіру голови, тому для початку потрібно нанести лише маленьку краплю для проби. Якщо людина відчує свербіння або печіння, цей метод не підходить.

Поки Тейлор відрощує природне волосся, мексиканський репер Ден Сур замінив справжню шевелюру на ланцюги із золота, імплантувавши в шкіру голови безліч спеціальних гачків.