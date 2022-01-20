5 лучших фильмов с Гаспаром Ульелем, погибшим после несчастного случая в горах

37-летний актер был обладателем двух премий "Сезар"

Гаспар Ульель, один из самых известных и красивых французских актеров скончался в 37 лет, получив тяжелую травму головы. Его доставили в больницу на вертолете, сделали две операции, но 37-летний актер скончался, не приходя в сознание.

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У актера остался шестилетний сын и возлюбленная, модель Гаэль Пьетри.

[ + – ] Гаспар Ульель с сыном Фото: Instagram gapietri [ + – ] Гаспар Ульель с возлюбленной Гаэль Пьетри Фото: Instagram gapietri

За свою жизнь Гаспар сыграл во многих фильмах, но Фокус отобрал топ-5 самых знаковых картин актера.

Долгая помолвка (2004)

За роль солдата Манека Ульель получил свою первую премию "Сезар". "Долгая помолвка" Жана-Пьера Жене – это экранизация романа Себастьяна Жапризо. События происходят во время Первой мировой войны.

[ + – ] Трейлер фильма "Долгая помолвка"

Пятеро солдат попадают под трибунал и оказываются на нейтральной полосе. Никто не знает, что с ними произошло, но невеста Манека – Матильда, — ее роль исполнила Одри Тоту, — отказывается верить в гибель любимого и собирается узнать всю правду.

Ганнибал: Восхождение (2006)

Немногие знают, что "Молчание ягнят" – это только второй из четырех романов о Ганнибале Лектере писателя и журналиста Уильяма Харриса.

[ + – ] Трейлер фильма "Ганнибал: Восхождение"

"Ганнибал: Восхождение" – экранизация последнего романа, написанного в 2006 году. Она повествует о жизни Ганнибала от 6 до 20 лет и, собственно о том, как он стал убийцей. Если без спойлеров – это связно с его сестрой Мишей.

Сен-Лоран. Стиль — это я (2014)

Это масштабный байопик об одном из самых ярком французском кутюрье Иве Сен-Лоране, роль которого и досталась Ульелю. В фильме рассказывается о расцвете его модного дома – 1967-1976 годы.

[ + – ] Трейлер фильма "Сен-Лоран. Стиль — это я"

Примечательно, но Пьер Берже, друг и возлюбленный легандарного дизайнера был против экранизации, так что все наряды создателям фильма пришлось воссоздавать наново. Использовать раритеты им не позволили.

Это всего лишь конец света (2016)

Фильм получил смешанные отзывы, а на Каннском фестивале и вовсе был освистан. Но, как любое спорное произведение искусства, он заслуживает внимания.

[ + – ] Трейлер фильма "Это всего лишь конец света"

По сюжету, писатель Луи, роль которого исполняет Ульель, возвращается домой к семье, чтобы сообщить о своей неизлечимой болезни. Но родня писателя не настроена ему сопереживать.

Ева (2018)

Экранизация романа Джеймса Хэдли Чейза, режиссера Бенуа Жако. В фильме рассказывается история Бертрана – мальчика по вызову, роль которого исполнил Ульель, который похищает пьесу одного из своих клиентов, умершего на его глазах и ставит его в театре.

[ + – ] Трейлер фильма "Ева"

Постановка имеет грандиозный успех, а Бертран, в поисках вдохновения для написания новой пьесы, вступает в опасную связь с проституткой Евой Мартен (Изабель Юппер).

Напомним, весной 2022 года на экраны выйдет сериал Marvel "Лунный рыцарь" от Disney+, где Ульель снимался вместе с Оскаром Айзеком. Гаспару досталась роль Антона Могарта, известного, как Полуночный человек. Сериал стал последней работой актера.

[ + – ] Трейлер сериала "Лунный рыцарь"

И напоследок – несколько интересных фактов о Гаспаре Ульеле.

Свой шрам на левой щеке, который делал его внешность еще более интересной, он получил вовсе неромантичным способом. По собственному признанию актера – в шесть лет на него напала собака породы доберман;

Одной из первых ролей Гаспара стала небольшая роль в уже культовом фильме "Братство волка" – он играл Луи, мальчика-пастуха;

Гаспар встречался с Сесиль Кассель – родной сестрой еще одного известного француза – Венсана Касселя. Также у него был короткий роман с Шарлоттой Казираги – одиннадцатой в очереди на престол княжества Монако и известной актрисой Марион Котийяр;

Гаспар увлекался спортом: катался на лыжах, занимался теннисом, плаванием, скейтбордингом и серфингом;

Актер прекрасно рисовал. Все эскизы, показанные в фильме "Сен-Лоран. Стиль — это я", были созданы им самим;

Злосчастный отпуск в Альпах предшествовал тяжелой работе. После катания на лыжах, Гаспар должен был вернуться сразу к нескольким масштабным проектам. На следующей неделе он должен был работать с режиссером Ксавьером Джанноли над сериалом под рабочим названием "Тиккун", также он должен был сниматься следующем фильме Бертрана Бонелло.