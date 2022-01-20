5 найкращих фільмів із Гаспаром Ульєлем, який загинув після нещасного випадку в горах

37-річний актор був володарем двох премій "Сезар".

Гаспар Ульєль, один із найвідоміших і найкрасивіших французьких акторів помер у 37 років, отримавши важку травму голови. Його доставили до лікарні на гелікоптері, зробили дві операції, але 37-річний актор помер, не приходячи до тями.

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В актора залишився шестирічний син і кохана модель Ґаель П'єтрі.

[ + – ] Гаспар Ульєль із сином Фото: Instagram gapietri [ + – ] Гаспар Ульєль з коханою Ґаель П'єтрі Фото: Instagram gapietri

За своє життя Гаспар зіграв у багатьох фільмах, але Фокус відібрав топ-5 найзнаковіших картин актора.

Довгі заручини (2004)

За роль солдата Манека Ульєль отримав свою першу премію Сезар. "Довгі заручини" Жана-П'єра Жене — це екранізація роману Себастьяна Жапрізо. Події відбуваються під час Першої світової війни.

[ + – ] Трейлери фильму "Довгі заручини"

П'ятеро солдатів потрапляють під суд та опиняються на нейтральній смузі. Ніхто не знає, що з ними сталося, але наречена Манека — Матільда, — її роль виконала Одрі Тоту, — відмовляється вірити в загибель коханого і має намір дізнатися всю правду.

Ганнібал: Сходження (2006)

Мало хто знає, що "Мовчання ягнят" — це лише другий з чотирьох романів про Ганнібала Лектера письменника та журналіста Вільяма Харріса.

[ + – ] Трейлери фильму "Ганнібал: Сходження"

"Ганнібал: Сходження" — екранізація останнього роману, написаного в 2006 році. Вона розповідає про життя Ганнібала від 6 до 20 років і, власне, про те, як він став убивцею. Якщо без спойлерів — це пов'язано з його сестрою Мішою.

Сен-Лоран. Стиль — це я (2014)

Це масштабний байопік про одного з найяскравіших французьких кутюр'є Іві Сен-Лорана, роль якого й дісталася Ульєлю. У фільмі розповідається про розквіт його модного будинку — 1967-1976 роки.

[ + – ] Трейлери фільму "Сен-Лоран. Стиль — це я"

Цікаво, але П'єр Берже, друг і коханий легендарного дизайнера був проти екранізації, тож усі вбрання творцям фільму довелося відтворювати заново. Використовувати раритети їм не дозволили.

Це лише кінець світу (2016)

Фільм отримав змішані відгуки, а на Каннському фестивалі взагалі був освистаний. Але, як будь-який суперечливий витвір мистецтва, він заслуговує на увагу.

[ + – ] Трейлер фільму "Це всього лише кінець світу"

За сюжетом, письменник Луї, роль якого виконує Ульєль, повертається додому до сім'ї, щоб повідомити про свою невиліковну хворобу. Але рідня письменника не налаштована йому співпереживати.

Єва (2018)

Екранізація роману Джеймса Гедлі Чейза, режисера Бенуа Жако. У фільмі розповідається історія Бертрана — хлопчика на виклик, роль якого виконав Ульєль, який викрадає п'єсу одного зі своїх клієнтів, котрий помер на його очах і ставить його в театрі.

[ + – ] Трейлер до фільму "Єва"

Постановка має грандіозний успіх, а Бертран, шукаючи натхнення для написання нової п'єси, вступає в небезпечний зв'язок із повією Євою Мартен (Ізабель Юппер).

Нагадаємо, навесні 2022 року на екрани вийде серіал Marvel "Місячний лицар" від Disney+, де Ульєль знімався разом з Оскаром Айзеком. Гаспару дісталася роль Антона Могарта, відомого як Опівнічна людина. Серіал став останньою роботою актора.

[ + – ] Трейлер серіалу "Місячний лицар"

І насамкінець — кілька цікавих фактів про Гаспара Ульєля.

Свій шрам на лівій щоці, який робив його зовнішність ще цікавішою, він отримав зовсім неромантичним способом. За власним зізнанням актора — у шість років на нього напав собака породи доберман;

Однією з перших ролей Гаспара стала невелика роль в уже культовому фільмі "Братство вовка" — він грав Луї, хлопчика-пастуха;

Гаспар зустрічався із Сесіль Кассель — рідною сестрою ще одного відомого француза — Венсана Касселя. Також він мав короткий роман із Шарлоттою Казірагі — одинадцятою в черзі на престол князівства Монако та відомою акторкою Маріон Котіяр;

Гаспар захоплювався спортом: катався на лижах, займався тенісом, плаванням, скейтбордингом і серфінгом;

Актор чудово малював. Усі ескізи, показані у фільмі "Сен-Лоран. Стиль — це я", були створені ним самим;

Нещасна відпустка в Альпах передувала важкій роботі. Після катання на лижах Гаспар мав повернутися відразу до кількох масштабних проєктів. Наступного тижня він мав працювати з режисером Ксав'єром Джаннолі над серіалом під робочою назвою "Тіккун", також він мав зніматися в наступному фільмі Бертрана Бонелло.