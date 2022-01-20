Джон Малкович поплатился за просроченный ковидный паспорт в Венеции

Срок действия документа, подтверждающего полную вакцинацию американского актера, истек за неделю до инцидента.

68-летний американский актер Джон Малкович столкнулся с неприятностями в Италии, куда прилетел для участия в съемках сериала "Рипли", который будет ремейком фильма Энтони Мингеллы "Талантливый мистер Рипли" 1999 года, сообщает Gazzettino.

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Знаменитости отказали в поселении в один из роскошнейших отелей Венеции Danieli с видом на площадь Сан-Марко. Причиной стал просроченный ковид-паспорт актера, срок действия которого истек за неделю до этого. С 10 января по 31 марта Super Green Pass требуется для посещения ресторанов, баров, отелей, всех местных и региональных транспортных услуг (за исключением такси и международных рейсов), а также музеев, культурных центров, спортивных сооружений и стадионов в Италии.

В результате актеру пришлось поселиться в соседнем частном доме, который в срочном порядке подыскали для него продюсеры.

В Венеции Малкович проведет два дня. Тут будут сниматься некоторые эпизоды сериала, так же, как снимался оригинальный фильм 20 лет назад.

В роли Рипли будет не Мэтт Деймон, а актер из Ирландии Эндрю Скотт. Среди других звезд в состав вошли Джонни Флинн и Дакота Фаннинг.

Режиссером сериала, премьера которого запланирована на 2023 год, выступает Стивен Зеллиан.

Джон сыграл персонажа Тома Рипли в фильме 2002 года "Игра Рипли", адаптированном из третьего одноименного романа Патрисии Хайсмит. Франшиза рассказывает о смертельно опасных приключениях антигероя, а Джон снялся вместе с Дугреем Скоттом и Рэем Уинстоном.

[ + – ] Джон Малкович (слева)в фильме "Игра Рипли", 2002 Фото: Соцсети

В новом сериале, действие которого происходит в 1960-х годах, богатый житель Нью-Йорка нанимает Рипли для поездки в Италию, чтобы убедить своего своенравного сына Дикки вернуться домой. Но попутно Рипли начинает плести сложную сеть обмана с убийственными последствиями.

Малкович – не единственная мировая знаменитость, которая поплатилась за отсутствие ковидного паспорта. Сербский теннисист и 20-кратный победитель Большого шлема Новак Джокович был депортирован из Австралии и не смог участвовать в турнире Australian Open из-за активной антипрививочной позиции.