Джон Малкович поплатився за протермінований ковідний паспорт у Венеції

Термін дії документа, що підтверджує повну вакцинацію американського актора, минув за тиждень до інциденту.

68-річний американський актор Джон Малкович зіткнувся з неприємностями в Італії, куди прилетів для участі у зйомках серіалу "Ріплі", який буде рімейком фільму Ентоні Мінгелли "Талановитий містер Ріплі" 1999 року, повідомляє Gazzettino.

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Знаменитості відмовили в поселенні в один із розкішних готелів Венеції Danieli з краєвидом на площу Сан-Марко. Причиною став протермінований ковід-паспорт актора, термін дії якого минув за тиждень до цього. З 10 січня по 31 березня Super Green Pass потрібен для відвідування ресторанів, барів, готелів, усіх місцевих та регіональних транспортних послуг (за винятком таксі та міжнародних рейсів), а також музеїв, культурних центрів, спортивних споруд та стадіонів в Італії.

У результаті акторові довелося оселитися в сусідньому приватному будинку, який терміново підшукали для нього продюсери.

У Венеції Малкович проведе два дні. Тут зніматимуться деякі епізоди серіалу, так само, як знімався оригінальний фільм 20 років тому.

У ролі Ріплі буде не Метт Деймон, а актор з Ірландії Ендрю Скотт. Серед інших зірок до складу увійшли Джонні Флінн та Дакота Фаннінг.

Режисером серіалу, прем'єра якого запланована на 2023 рік, виступає Стівен Зелліан.

Джон зіграв персонажа Тома Ріплі у фільмі 2002 року "Гра Ріплі", адаптованому з третього однойменного роману Патрісії Хайсміт. Франшиза розповідає про смертельно небезпечні пригоди антигероя, а Джон знявся разом із Дугреєм Скоттом та Реєм Вінстоном.

[ + – ] Джон Малкович (ліворуч) у фільмі "Гра Ріплі", 2002 Фото: Соцсети

У новому серіалі, дія якого відбувається у 1960-х роках, багатий житель Нью-Йорка наймає Ріплі для поїздки до Італії, щоб переконати свого норовливого сина Дікі повернутися додому. Але принагідно Ріплі починає плести складну мережу обману з убивчими наслідками.

Малкович – не єдина світова знаменитість, яка поплатилася за відсутність ковідного паспорта. Сербський тенісист і 20-кратний переможець Великого шолома Новак Джокович був депортований з Австралії і не зміг брати участь у турнірі Australian Open через активну антивакцинаторську позицію.