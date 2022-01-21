Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл посетили показ памяти Louis Vuitton

Показ был посвящен покойному Вирджилу Абло и собрал всех его друзей

На Неделе мужской моды в Париже состоялся показ модного дома Louis Vuitton. Он стал памятным мероприятием в честь покойного креативного директора мужской линейки одежды бренда Вирджила Абло. Об этом пишет BBC.

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В первых рядах сидели друзья Абло, который, напомним, скончался 28 ноября 2021 года от ангиосаркомы сердца. В 2019 году, узнав о своем диагнозе, дизайнер решил оставшееся время посвятить творчеству, поскольку понимал, что с такой редкой и агрессивной формой рака ему недолго осталось.

Коллекцию, которую показали в Париже, Абло успел подготовить до смерти, так что событие было хоть и шикарным, но печальным.

Среди гостей показа были Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно, Наоми Кэмпбелл, Венус Уильямс, Tyler, The Creator и многие другие.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл на показе Louis Vuitton Фото: Getty Images

[ + – ] Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно на показе Louis Vuitton Фото: Getty Images

Показ прошел, как всегда это было у Абло, архитектора по образованию, в масштабных декорациях. Его посмертный показ мужской одежды был построен вокруг тщательно продуманной концепции "Дома мечты" с ангелами, моделями, танцующими брейк-данс, и игнорированием гендера.

[ + – ] Посмертный показ Вирджила Абло для Louis Vuitton

"Я не верю в гендер, я верю в дизайн", — писал Абло в заметках к постановке шоу. В финале, когда дизайнер выходил на традиционный поклон, вместо него вышла его команда, а публика приветствовала ее стоя.

В преддверии показа дизайнер Dior Ким Джонс, которого Абло сменил у руля Louis Vuitton в 2018 году, отдал дань уважения дизайнеру. "Это будет очень эмоционально. Вирджил и я много путешествовали по миру, мне очень повезло, что я знал его. Он все идеально спланировал, вплоть до последней минуты показа. Вы должны гордиться им – он был потрясающим", — сказал Джонс.

На следующей неделе 200 пар кроссовок, созданных Абло в сотрудничестве с Nike, уйдут с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

Собранные деньги пойдут в его стипендиальный фонд, который помогает афроамериканским студентам.

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