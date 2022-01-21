Наталія Водянова та Наомі Кемпбелл відвідали показ пам'яті Louis Vuitton

Показ був присвячений покійному Вірджилу Абло та зібрав усіх його друзів.

На Тижні чоловічої моди в Парижі відбувся показ модного дому Louis Vuitton. Він став пам'ятним заходом на честь покійного креативного директора чоловічої лінійки одягу бренду Вірджила Абло. Про це пише ВВС.

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У перших рядах сиділи друзі Абло, який, нагадаємо, помер 28 листопада 2021 від ангіосаркоми серця. У 2019 році, дізнавшись про свій діагноз, дизайнер вирішив присвятити творчості час, що залишився, оскільки розумів, що з такою рідкісною і агресивною формою раку йому недовго залишилося.

Колекцію, яку показали в Парижі, Абло встиг підготувати до смерті, тому подія була хоч і шикарною, але сумною.

Серед гостей показу були Наталія Водянова з чоловіком Антуаном Арно, Наомі Кемпбелл, Венус Вільямс, Tyler, The Creator та багато інших.

[ + – ] Наомі Кемпбелл на показі Louis Vuitton Фото: Getty Images

[ + – ] Наталія Водянова з чоловіком Антуаном Арно на показі Louis Vuitton Фото: Getty Images

Показ пройшов, як це завжди було в Абло, архітектора за освітою, в масштабних декораціях. Його посмертний показ чоловічого одягу був побудований навколо ретельно продуманої концепції "Будинки мрії" з ангелами, моделями, котрі танцюють брейк-данс, та ігноруванням гендеру.

[ + – ] Посмертний показ Вірджила Абло для Louis Vuitton

"Я не вірю в гендер, я вірю в дизайн", — писав Абло в нотатках до постановки шоу. У фіналі, коли дизайнер виходив на традиційний уклін, натомість вийшла його команда, а публіка вітала її стоячи.

Напередодні показу дизайнер Dior Кім Джонс, якого Абло змінив біля керма Louis Vuitton у 2018 році, віддав шану дизайнеру. "Це буде дуже емоційно. Вірджил і я багато подорожували світом, мені дуже пощастило, що я знав його. Він все ідеально спланував, аж до останньої хвилини показу. Ви повинні пишатися ним — він був приголомшливим", — сказав Джонс.

Наступного тижня 200 пар кросівок, створених Абло у співпраці з Nike, підуть з молотка на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку.

Зібрані гроші підуть до його стипендіального фонду, який допомагає афроамериканським студентам.

Стартова ціна на кросівки Air Force One становитиме 2000 доларів.