Дочь норвежской принцессы Марты Луизы стала звездой TikTok

Девушка публикует забавные ролики в духе соцсети и называет себя принцессой TikTok.

Средняя дочь норвежской принцессы Марты Луизы, 16-летняя Лия Айседора Бен, занимающая шестое место в линии престолонаследования, решила покорять соцсети и создала в TikTok свой аккаунт, где на нее уже подписались почти 121 тысяча человек.

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В отличие от своих кузенов, в том числе 18-летней принцессы Ингрид Александры, Лия не имеет такого же титула и не собирается исполнять королевские обязанности, поэтому не ограничена в своих занятиях. Как и все подростки, она взялась выкладывать в соцсети свои видео, постепенно набирая аудиторию. Девушка рассказывает подписчикам о жизни и записывает веселые ролики.

Больше всего внучка короля Норвегии Харальда любит рассуждать о красоте. В прошлом году она даже удостоилась награды "Лучший бьюти-инфлюенсер года" на норвежской премии Vixen Awards.

[ + – ] Лия стала одним из самых знаменитых бьюти-блогеров Норвегии

Лия была среди гостей мероприятия Kylie Cosmetics, бренда известной модели и представительницы самого известного телесемейства мира Кайли Дженнер.

[ + – ] Лия Айседора Бен (справа) на мероприятии Kylie Cosmetics

Одним TikTok дочь принцессы Марты не ограничилась. У нее также есть влог на YouTube с 11,3 тыс. подписчиков, где она рассказывает об уходе за кожей, рекомендует проверенные средства и тому подобное.

Недавно Лия рассказала поклонникам о том, как провела Рождество в Лос-Анджелесе, где живет шаман Дурек, с которым встречается ее мать.

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В Instagram девушка делится советами по макияжу, рекламирует уходовую косметику, как и на YouTube, публикует снимки, на которых позирует в фентезийном гриме, а также видеоролики.

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Отцом Лии Айседоры является писатель и художник Ари Бен, бывший муж принцессы Марты. Пара, воспитывающая троих дочерей, развелась в 2017 году, расставшись за год до официального расторжения брака, и это стало первым подобным случаем в истории королевской семьи Норвегии. 25 декабря 2019 года мужчина покончил с собой в результате проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья, однако граждане не преминули упрекнуть в его смерти принцессу и ее нового возлюбленного.

О романе принцессы Марты с Дуреком Верреттом стало известно осенью 2019 года, после того, как она опубликовала несколько его фото у себя в соцсети. Известно, что шаман Дурек занимается целительством и устраивает спиритические сеансы. Среди его звездных почитателей – Гвинет Пэлтроу, Нина Добрев и Джеймс Ван дер Бик. В соцсети Марта Луиза писала, что и ей, и Дереку угрожали смертью за то, что они выбрали друг друга и опозорили свои семьи, и что на примере своего любимого она до конца смогла понять, в каких мелочах на самом деле проявляется расизм.

Влюбленная принцесса заявила о своем намерении переехать к нему в США.