Дочка норвезької принцеси Марти Луїзи стала зіркою TikTok

Дівчина публікує цікаві ролики в дусі соцмережі та називає себе принцесою TikTok.

Середня дочка норвезької принцеси Марти Луїзи, 16-річна Лія Айседора Бен, яка посідає шосте місце в лінії престолонаслідування, вирішила підкорювати соцмережі та створила в TikTok свій акаунт, де на неї вже підписалися майже 121 тисяча людей.

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На відміну від своїх кузенів, зокрема 18-річної принцеси Інгрід Олександри, Лія не має такого ж титулу і не має наміру виконувати королівські обов'язки, тому не обмежена в своїх заняттях. Як і всі підлітки, вона взялася викладати в соцмережі свої відео, поступово набираючи аудиторію. Дівчина розповідає підписникам про життя та записує веселі ролики.

Найбільше онука короля Норвегії Харальда любить розмірковувати про красу. Минулого року вона навіть удостоїлася нагороди "Найкращий б'юті-інфлюєнсер року" на норвезькій премії Vixen Awards.

[ + – ] Лія стала одним із найзнаменитіших б'юті-блогерів Норвегії.

Лія була серед гостей заходу Kylie Cosmetics, бренду відомої моделі та представниці найвідомішої телесімейства світу Кайлі Дженнер.

[ + – ] Лія Айседора Бен (праворуч) на заході Kylie Cosmetics

Одним TikTok дочка принцеси Марти не обмежилася. У неї також є влог на YouTube з 11,3 тис. підписниками, де вона розповідає про догляд за шкірою, рекомендує перевірені засоби тощо.

Нещодавно Лія розповіла шанувальникам про те, як провела Різдво в Лос-Анджелесі, де мешкає шаман Дурек, з яким зустрічається її мати.

[ + – ] Лія розповіла та показала, як провела Різдво у Лос-Анджелесі

В Instagram дівчина ділиться порадами з макіяжу, рекламує косметику, як і на YouTube, публікує знімки, на яких позує у фентезійному гримі, а також відеоролики.

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Батьком Лії Айседори є письменник і художник Арі Бен, колишній чоловік принцеси Марти. Пара, яка виховує трьох дочок, розлучилася в 2017 році, розлучившись за рік до офіційного розірвання шлюбу, і це стало першим подібним випадком в історії королівської сім'ї Норвегії. 25 грудня 2019 року чоловік наклав на себе руки внаслідок проблем, викликаних алкоголізмом і розладами психічного здоров'я, проте громадяни не забули дорікнути в його смерті принцесу та її нового коханого.

Про роман принцеси Марти з Дуреком Верреттом стало відомо восени 2019 року після того, як вона опублікувала кілька його фото у себе в соцмережі. Відомо, що шаман Дурек займається цілительством і влаштовує спіритичні сеанси. Серед його зіркових шанувальників — Гвінет Пелтроу, Ніна Добрев і Джеймс Ван дер Бік. У соцмережі Марта Луїза писала, що і їй, і Дереку загрожували смертю за те, що вони обрали одне одного і зганьбили свої сім'ї, і що на прикладі свого коханого вона до кінця змогла зрозуміти, в яких дрібницях насправді проявляється расизм.

Закохана принцеса заявила про свій намір переїхати до нього в США.