Не только будущий король. С кем встречалась Кейт Миддлтон до того, как вышла замуж за принца Уильяма

Сейчас герцогиня Кембриджская идеально влилась в королевскую семью и приняла роль будущей супруги короля, но у нее были и другие поклонники до принца Уильяма

День, когда Кейт Миддлтон шла к алтарю в сказочном платье, чтобы стать женой принца Уильяма, собрал у экранов миллионы людей по всему миру. Ее кольцо, платье, прическа и даже слова свадебной клятвы уже стали классикой, а любую свадьбу знаменитости теперь сравнивают именно с этой церемонией.

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Но до того, как стать невестой, а потом и женой принца Уильяма, Кейт Миддлтон вела обычную жизнь современной британской девушки лишь с той поправкой, что ее родители были богаты и она училась в престижных учебных заведениях. Словом, если бы с принцем Уильямом, будущим королем Великобритании, не сложилось – Кейт могла бы выйти замуж и за другого, не менее интересного джентльмена.

История любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма началась, когда они встретились в 2001 году во время учебы в Университете Сент-Эндрюс. До помолвки в 2010 году они несколько раз расходились и сходились. И принц Уильям в этом негласном соревновании, конечно, побеждает, его донжуанский список весьма обширен. Но и Кейт не грустила в одиночестве.

Уиллем Маркс

С Уиллемом Кейт познакомилась еще во время учебы в школе Мальборо в Уилтшире. Роман, по слухам, был коротким и пара рассталась друзьями. Уиллем даже был приглашен на свадьбу Кейт.

Он закончил Оксфорд, работал на BBC, в Sunday Times и Bloomberg, а сейчас является журналистом CBS News. И когда его коллеги предлагали ему баснословные суммы за историю о его отношениях с Миддлтон, он отказался и посоветовал им "не лезть не в свое дело, а заниматься более важными мировыми событиями". Другими словами, он поступил как настоящий джентельмен.

[ + – ] Уиллем Маркс с женой Джоанной Ботта

Карьера Уиллема сложилась отлично, он получил "Эмми" за репортажи из Ирака, его личная жизнь также в порядке – среди его девушек внучка Ингрид Бергман и Роберто Росселлини — Эллетра Росселлини. Сейчас он женат на итальянской телеведущей Джоанне Ботта и воспитывает сына.

Гарри Блейклок

Учеба в колледже Мальборо была долгой, так что Кейт успела влюбиться в капитана хоккейной сборной Гарри Блейкока, когда училась в выпускном классе.

[ + – ] Гарри Блейклок - бывший парень Кейт Миддлтон

Эти отношения были серьезными – они даже провели каникулы в Италии, посетив Флоренцию. Впрочем, эти отношения также закончились, и инициатором был Гарри. Подруга Кейт позже рассказывала, что он "играл ее чувствами и разбил ей сердце".

Далее Кейт поступила в Сент-Эндрюс, а Гарри – в Эксетерский университет. Позже он стал партнером страховой компании Lockton и женился на школьной подруге Кейт — Саре Фоллетт.

Руперт Финч

С Рупертом Финчем Кейт встречалась во время учебы в университете Сент-Эндрюс. И уже по доброй традиции, бывшие возлюбленные остались друзьями.

Руперт и его девушка леди Наташа Руфус Айзекс, дочь маркиза Рединга присутствовали на свадьбе Кейт и Уильяма в 2011 году. Сами они поженились в 2013 году. И на этой свадьбе также присутствовали члены королевской семьи.

[ + – ] Свадьба Руперта Финча и Наташи Руфус Айзекс Фото: Getty Images

Рупер изучал юриспруденцию, сейчас является успешным юристом и отцом троих детей. А еще он дружит с принцессой Евгенией и ее мужем Джеком Бруксбэнком.

Генри Ропнер

В 2007 году Кейт Миддлтон рассталась с принцем Уильямом, и было неясно, возобновятся ли их отношения вновь. Но Кейт решила лечить разбитое сердце старым добрым способом: нашла себе нового привлекательного бойфренда.

[ + – ] Генри Ропнер с семьей

Генри – сын баронета сэра Джона Ропнера, который владеет судоходной компанией и чье состояние составляет 33,7 миллиона фунтов стерлингов.

Пара рассталась мирно. Сейчас Генри счастливо женат на богатой наследнице Наташе Синклер, воспитывает четырех детей и живет в шикарном поместье в Йоркшире.

Также ходят слухи, что у Кейт даже был роман с матросом. После окончания колледжа и перед поступлением в университет Кейт записалась в яхтенный клуб в Саутгемптоне и там у нее завязался краткосрочный роман с неким Яном Генри. "Это был летний роман, ничего серьезного. И он закончился, когда они разъехались, чтобы поступить в университет", —и именно так позже рассказывали в яхтклубе.

В свою очередь, роман принца Уильяма и Кейт Миддлтон тянулся так долго, что она даже получила прозвище "ждущая Кейти", но в итоге эта история закончилась романтично – клятвами у алтаря и самым эффектным свадебным платьем столетия.