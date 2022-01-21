Не лише майбутній король. З ким зустрічалася Кейт Міддлтон до того, як вийшла заміж за принца Вільяма

Наразі герцогиня Кембриджська ідеально влилася в королівську родину і прийняла роль майбутньої дружини короля, але в неї були й інші шанувальники до принца Вільяма

День, коли Кейт Міддлтон йшла до вівтаря в казковому платті, щоб стати дружиною принца Вільяма, зібрав біля екранів мільйони людей у всьому світі. Її обручка, сукня, зачіска і навіть слова весільної клятви вже стали класикою, а будь-яке весілля знаменитості тепер порівнюють саме з цією церемонією.

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Але до того, як стати нареченою, а потім і дружиною принца Вільяма, Кейт Міддлтон вела звичайне життя сучасної британської дівчини лише з тією поправкою, що її батьки були багаті і вона навчалася в престижних навчальних закладах. Словом, якби з принцом Вільямом, майбутнім королем Великобританії, не склалося – Кейт могла б вийти заміж і за іншого, не менш цікавого джентльмена.

Історія кохання Кейт Міддлтон та принца Вільяма почалася, коли вони зустрілися у 2001 році під час навчання в Університеті Сент-Ендрюс. До заручин у 2010 році вони кілька разів розходилися та сходилися. І принц Вільям у цьому негласному змаганні, звичайно, перемагає, його донжуанський список дуже великий. Але й Кейт не сумувала на самоті.

Віллем Маркс

З Віллем Кейт познайомилася ще під час навчання в школі Мальборо в Вілтширі. Роман, з чуток, був коротким і пара розлучилася друзями. Віллем навіть був запрошений на весілля Кейт.

Він закінчив Оксфорд, працював на BBC, Sunday Times і Bloomberg, а зараз є журналістом CBS News. І коли його колеги пропонували йому нечувані суми за історію про його відносини з Міддлтон, він відмовився і порадив їм "не лізти не у свою справу, а займатися важливішими світовими подіями". Іншими словами, він вчинив як справжній джентльмен.

[ + – ] Віллем Маркс із дружиною Джоанною Боттою

Кар'єра Віллема склалася чудово, він отримав "Еммі" за репортажі з Іраку, його особисте життя також вдале – серед його дівчат онука Інгрід Бергман та Роберто Росселліні – Еллетра Росселліні. Наразі він одружений з італійською телеведучою Джоанною Боттою і виховує сина.

Гаррі Блейклок

Навчання в коледжі Мальборо було довгим, так що Кейт встигла закохатися в капітана хокейної збірної Гаррі Блейклока, коли навчалася у випускному класі.

[ + – ] Гаррі Блейклок – колишній хлопець Кейт Міддлтон

Ці стосунки були серйозними – вони навіть провели канікули в Італії, завітавши до Флоренції. Втім, ці стосунки також закінчилися, і ініціатором був Гаррі. Подруга Кейт пізніше розповідала, що він "грав її почуттями та розбив їй серце".

Далі Кейт вступила до Сент-Ендрюса, а Гаррі – до Ексетерського університету. Пізніше він став партнером страхової компанії Lockton і одружився зі шкільною подругою Кейт — Сарою Фоллетт.

Руперт Фінч

З Рупертом Фінчем Кейт зустрічалася під час навчання в університеті Сент-Ендрюс. І вже за доброю традицією колишні кохані залишилися друзями.

Руперт та його дівчина леді Наташа Руфус Айзекс, дочка маркіза Редінга були присутні на весіллі Кейт та Вільяма у 2011 році. Самі вони одружилися у 2013 році. І на цьому весіллі також були присутні члени королівської родини.

[ + – ] Весілля Руперта Фінча та Наташі Руфус Айзекс Фото: Getty Images

Рупер вивчав юриспруденцію, зараз є успішним юристом та батьком трьох дітей. А ще він товаришує з принцесою Євгенією та її чоловіком Джеком Бруксбенком.

Генрі Ропнер

У 2007 році Кейт Міддлтон розлучилася з принцом Вільямом, і було незрозуміло, чи відновляться їхні стосунки знову. Але Кейт вирішила лікувати розбите серце у старий добрий спосіб: знайшла собі нового привабливого бойфренда.

[ + – ] Генрі Ропнер із сім'єю

Генрі — син баронета сера Джона Ропнера, який володіє судноплавною компанією і статки якого становлять 33,7 мільйони фунтів стерлінгів.

Пара розлучилася мирно. Нині Генрі щасливо одружений з багатою спадкоємицею Наташею Сінклер, виховує чотирьох дітей і живе в розкішному маєтку в Йоркширі.

Також ходять чутки, що Кейт навіть мала роман з матросом. Після закінчення коледжу і перед вступом до університету Кейт записалася в яхтовий клуб у Саутгемптоні і там у неї почався короткостроковий роман з якимсь Яном Генрі. "Це був літній роман, нічого серйозного. І він закінчився, коли вони роз'їхалися, щоб вступити до університету", — і саме так пізніше розповідали в яхтклубі.

У свою чергу, роман принца Вільяма і Кейт Міддлтон тягнувся так довго, що вона навіть отримала прізвисько "Кейті, яка чекає", але в результаті ця історія закінчилася романтично — клятвами біля вівтаря і найефектнішою весільною сукнею століття.