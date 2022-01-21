Певица Сиа рассказала о попытке самоубийства после критики своего фильма

Известная певица Сиа призналась в интервью, что так остро отреагировала на критику своего режиссерского дебюта "Музыка", что хотела покончить с собой

Австралийская певица и автор песен Сиа (Sia) давно не выпускала новых песен и не появлялась на публике. Она довольно скрытна, но в этот раз оказалось, что она находилась в реабилитационном центре после попытки суицида. Об этом пишет Variety.

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Сиа прославилась, как автор песен, ее хиты исполняли Рианна, Кайли Миноуг, Бритни Спирс и многие другие, потом она начала сольную карьеру и ее хит Chandelier в 2014 году получил 4 номинации на "Грэмми".

Певица решила попробовать себя в кино и срежиссировала фильм "Мьюзик", главные роли в котором исполнили Кейт Хадсон и танцовщица Мэдди Зиглер, прославившаяся участием в клипах Сии.

[ + – ] Трейлер фильма "Мьюзик"

Но история девушки с аутизом критиков и фанатов певицы не впечатлила. Он получил негативные отзывы и сразу три антипремии "Золотая малина – 2021". Исполнительница главной роли Кейт Хадсон названа худшей актрисой, Мэдди Зиглер — худшей актрисой второго плана, а Сиа — худшим режиссером.

Также певицу критиковали за то, что на роль девушки с аутизмом пригласили Мэдди, которая данным расстройством не страдает.

Фильм получил две номинации на "Золотой Глобус", но это только усилило критику. Оказалось, что Сиа восприняла критику близко к сердцу и чуть не покончила с собой. Спасла ее актриса Кэти Гриффин, которая оказала ей поддержку. Но певице все рано пришлось провести некоторое время в реабилитационном центре.

Напомним, ранее Сиа оказалась в центре скандала из-за связи с известным актером. Она заявила в 2020 году, что стала жертвой эмоционального насилия со стороны актера Шайи ЛаБафа. Так она поддержала исполнительницу FKA Twigs (настоящее имя — Талия Барнетт), подавшую в суд на артиста.

"Я тоже эмоционально пострадала от Шайи, патологического лжеца, который обманом вынудил меня участвовать в измене, утверждая, что у него больше никого нет. Я уверена, что он очень болен, и сострадаю и ему, и его жертвам", — заявила певица.