Співачка Сіа розповіла про спробу самогубства після критики свого фільму

Відома співачка Сіа зізналася в інтерв'ю, що так гостро відреагувала на критику свого режисерського дебюту "Музика", що хотіла накласти на себе руки.

Австралійська співачка та авторка пісень Сіа (Sia) давно не випускала нових пісень і не з'являлася на публіці. Вона досить потайлива, але цього разу виявилося, що вона була в реабілітаційному центрі після спроби суїциду. Про це пише Variety.

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Сіа прославилася як авторка пісень, її хіти виконували Ріанна, Кайлі Міноуг, Брітні Спірс та багато інших, потім вона розпочала сольну кар'єру і її хіт Chandelier у 2014 році отримав 4 номінації на "Греммі".

Співачка вирішила спробувати себе в кіно і зрежисувала фільм "Музика", головні ролі в якому виконали Кейт Гадсон та танцівниця Медді Зіглер, яка прославилася участю у кліпах Sia.

[ + – ] Трейлери фільму "Музика"

Але історія дівчини з аутизмом критиків та фанатів співачки не вразила. Він отримав негативні відгуки та одразу три антипремії "Золота малина – 2021". Виконавиця головної ролі Кейт Гадсон названа найгіршою акторкою, Медді Зіглер – найгіршою акторкою другого плану, а Сіа – найгіршою режисеркою.

Також співачку критикували за те, що на роль дівчини з аутизмом запросили Медді, яка від цього розладу не страждає.

Фільм отримав дві номінації на "Золотий Глобус", але це лише посилило критику. Виявилося, що Сіа сприйняла критику близько до серця і ледь не наклала на себе руки. Врятувала її акторка Кеті Гріффін, яка надала їй підтримку. Але співачці все одно довелося провести якийсь час у реабілітаційному центрі.

Нагадаємо, раніше Сіа опинилася в центрі скандалу через зв'язок із відомим актором. Вона заявила 2020 року, що стала жертвою емоційного насильства з боку актора Шайї ЛаБафа. Так вона підтримала виконавицю FKA Twigs (справжнє ім'я Талія Барнетт), яка подала до суду на артиста.

"Я теж емоційно постраждала від Шайї, патологічного брехуна, який обманом змусив мене брати участь у зраді, стверджуючи, що в нього більше нікого немає. Я впевнена, що він дуже хворий, і співчуваю і йому, і його жертвам", — заявила співачка.