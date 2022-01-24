25 января – Татьянин день 2022. Что можно и чего нельзя делать в этот праздник

Татьянин день – любимый праздник не только тех, кто носит это имя, но и для студентов.

25 января в Украине отмечается день памяти памяти великомученицы Татьяны (Татианы) Римской, более известный как Татьянин день, которая, ко всему прочему, является и покровительницей студентов. Фокус традиционно собрал все, что известно об истории, традициях и приметах этого праздника.

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Этот день начали отмечать еще в далеком III веке в память святой мученицы Татианы, и событие, произошедшие с ней три столетия назад, были далеко не праздничными. 25 января – день казни Татианы Римской за то, что она верила в Иисуса Христа и не признавала язычество.

История праздника

Татиана жила в Риме во II-III веке, когда христиане переживали едва ли не самые жестокие гонения и преследования. Дочь римского консула и преданного христианина, получившая отличное образование, она верила в Бога, а в 18 лет дала обет целомудрия и получила чин диаконисы, посвятив свою жизнь служению Господу. Девушка не только служила в церкви, но и помогала тем, кто в этом нуждался: больным, немощным и бедным.

Когда о ней узнал правитель Рима Александр Север, он сначала хотел по-доброму упросить Татиану отказаться от христианства и стать язычницей, поклонившись статуе Апполона. Однако она не поддалась на уговоры и прочитала молитву Иисусу Христу, после чего на Рим обрушилось землетрясение, которое разрушило статую божества и весь храм.

Разъяренный император приказал бросить ее в тюрьму и пытать. Однако Бог чудесным образом исцелял ее раны: к ней подходили львы и зализывали ранения на ее коже, а вот язычников они разрывали на куски.

Тем не менее, девушка была казнена. Однако за смелость и истинную веру ее причислили к лику святых, а 25 января стал одним из самых почитаемых дней в календаре православных праздников.

[ + – ] Казнь Татианы Римской Фото: Соцсети

В 1755 году Татьянин день стал еще и праздником студентов. В этот день был основан Московский университет, а Татьяна, как считается, является покровительницей всех, кто грызет гранит науки. Более того, основателем вуза был генерал-адъютант Иван Шувалов, мать которого, тоже Татьяна. Родилась как раз 25 января. В Украине день студента официально отмечается 17 ноября.

Традиции на Татьянин день

В ночь на Татьяны девушки и парни гадали на свою любовь. Девушки собирались на вечерницы, где и пробовали разные способы узнать о том, когда и за кого выйдут замуж, с какой стороны ждать жениха и тому подобное.

Незамужние девушки мастерили на Татьянин день обереги в виде метелок из перьев и кусочков ткани, после чего прятали его за печь в доме парня, в которого были влюблены. Они верили, что после такого зазноба обязательно позовет замуж.

А вот уже состоявшиеся жены и хозяйки пекли каравай, который имел форму солнца, приглашая небесное светило поскорее вернуться и принести с собой тепло и весну. Каравай ели за общим столом, деля на каждого члена семьи. Кстати, по тому, каким получился коровай, тоже предсказывали будущее. Если сверху был холмик – к хорошей жизни. Если поверхность была ровной – к спокойной и размеренной жизни. Трещина на коровае – к ссорам в семье. А если он подгорел, то эту корочку вырезали и давали съесть незамужней девушке. Считалось, что после этого все трудности она будет переносить с легкостью.

[ + – ] На Татьянин день пекли коровай, по которому предсказывали будущее Фото: stv24.tv

В этот день готовили щедрый стол для всей семьи и даже ставили пустую тарелку для тех, кого уже нет.

Принято считать, что в этот день все желания сбываются. Поэтому люди искали самый высокий холм, шли на него и оттуда проговаривали, чего им желается, глядя на солнце.

Студенты 25 января шли в церковь и ставили свечу перед иконой святой Татьяны, прося у нее успехов в учебе, ясной памяти и ума.

Приметы

Девушка, родившаяся 25 января, станет отличной хозяйкой.

Студенты считали, что на Татьянин день обязательно нужно быть пьяными, чтобы учеба давалась легче.

Теплая погода в этот день – к засухе летом и раннему возвращению птиц, снег – к летним дождям, а ясный и морозный день – к приятному и комфортному лету без сильных колебаний температуры.

Тепло и метель в этот день – к неурожайному году.

Услышать карканье ворон в этот день – к ранней весне.

Чего нельзя делать