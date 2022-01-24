25 січня – Тетянин день 2022. Що можна і чого не можна робити у це свято

Тетянин день — улюблене свято не лише тих, хто носить це ім'я, але і для студентів.

25 січня в Україні відзначається день пам'яті великомучениці Тетяни (Татіани) Римської, більш відомий як Тетянин день, яка, до всього іншого, є і покровителькою студентів. Фокус традиційно зібрав усе, що відомо про історію, традиції та прикмети цього свята.

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Цей день почали відзначати ще в далекому III столітті на згадку про святу мученицю Татіану, і подія, що відбулися з нею три століття тому, були далеко не святковими. 25 січня — день страти Татіани Римської за те, що вона вірила в Ісуса Христа і не визнавала язичництва.

Історія свята

Татіана жила в Римі у II-III столітті, коли християни переживали чи не найжорстокіші переслідування. Дочка римського консула і відданого християнина, яка здобула чудову освіту, вона вірила в Бога, а в 18 років дала обітницю цнотливості і отримала чин дияконеси, присвятивши своє життя служінню Господу. Дівчина не тільки служила в церкві, а й допомагала тим, хто цього потребував: хворим, немічних і бідним.

Коли про неї дізнався правитель Риму Олександр Север, він спочатку хотів по-доброму просити Татіану відмовитися від християнства і стати язичницею, вклонившись статуї Апполона. Однак вона не піддалася на вмовляння і прочитала молитву Ісусу Христу, після чого на Рим обрушився землетрус, який зруйнував статую божества та весь храм.

Розлючений імператор наказав кинути її у в'язницю та катувати. Однак Бог чудовим чином зцілював її рани: до неї підходили леви і зализували поранення на її шкірі, а ось язичників вони розривали на шматки.

Тим не менш, дівчина була страчена. Проте за сміливість та істинну віру її зарахували до лику святих, а 25 січня став одним із найшанованіших днів у календарі православних свят.

[ + – ] Страта Татіани Римської Фото: Соцсети

1755 року Тетянин день став ще й святом студентів. Цього дня було засновано Московський університет, а Тетяна, як вважається, є покровителькою всіх, хто гризе граніт науки. Більше того, засновником вишу був генерал-ад'ютант Іван Шувалов, мати якого теж Тетяна. Народилася якраз 25 січня. В Україні день студента офіційно відзначається 17 листопада.

Традиції на Тетянин день

У ніч на Тетяни дівчата та хлопці ворожили на своє кохання. Дівчата збиралися на вечорниці, де й пробували різні способи дізнатися про те, коли і за кого вийдуть заміж, з якого боку чекати нареченого тощо.

Незаміжні дівчата майстрували на Тетянин день обереги у вигляді мітелок із пір'я та шматочків тканини, після чого ховали його за піч у будинку хлопця, в якого були закохані. Вони вірили, що після такого обряду той обов'язково покличе заміж.

А ось дружини і господині пекли коровай, який мав форму сонця, запрошуючи небесне світило скоріше повернутися і принести з собою тепло і весну. Коровай їли за спільним столом, поділяючи на кожного члена сім'ї. До речі, з того, яким вийшов коровай, також пророкували майбутнє. Якщо зверху був горбок — до гарного життя. Якщо поверхня була рівною — до спокійного та розміреного життя. Тріщина на короваї — до сварок у сім'ї. А якщо він підгорів, то цю скоринку вирізали і давали з'їсти незаміжній дівчині. Вважалося, що після цього всі проблеми вона переноситиме з легкістю.

[ + – ] На Тетянин день пекли коровай, яким передбачали майбутнє Фото: stv24.tv

Цього дня готували щедрий стіл для всієї родини та навіть ставили порожню тарілку для тих, кого вже немає.

Прийнято вважати, що цього дня всі бажання збуваються. Тому люди шукали найвищого пагорба, йшли на нього і звідти промовляли, чого їм хочеться, дивлячись на сонце.

Студенти 25 січня йшли до церкви і ставили свічку перед іконою святої Тетяни, просячи у неї успіхів у навчанні, ясної пам'яті та розуму.

Прикмети

Дівчина, яка народилася 25 січня, стане чудовою господаркою.

Студенти вважали, що на Тетянин день обов'язково треба бути п'яними, щоб навчання давалося легше.

У давнину тепла погода в цей день — до посухи влітку і раннього повернення птахів, сніг — до літніх дощів, а ясний і морозний день — до приємного та комфортного літа без сильних коливань температури.

Тепло і заметіль цього дня — до неврожайного року.

Почути каркання ворон у цей день — до ранньої весни.

Чого не можна робити