Ричард Гир продает свое поместье за $28 миллионов: кадры роскоши

Поместье актера в Паунд-Ридж, в 50 милях от Нью-Йорка, состоит из основного дома и пяти других построек на огромной территории и с потрясающими пейзажами.

Через год после того, как 72-летний американский актер Ричард Гир выложил $9,8 миллиона за новый семейный дом в северной части штата Нью-Йорк, он выставил на продажу обширный участок площадью свыше 19 гектаров в Паунд-Ридж, приобретенный еще в 1986 году, сообщает The New York Post.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Стоимость поместья, которое находится в часе езды от Нью-Йорка, – $28 миллионов. Его площадь – 50 акров (20 га) и граничит с 4300 акрами (1740 га) охраняемой земли.

Главная резиденция – трехэтажный дом площадью около 1080 квадратных метров с 19 комнатами, восемью спальнями, 11 ванными комнатами, девятью каминами и несколькими туалетными комнатами.

Поместье, состоящее из пяти построек, конюшен и бассейна, имеет охраняемую территорию. Второстепенные жилые помещения включают здание, которое использовалось в качестве офиса, сарай и трехкупольную конюшню на шесть стойл

К особняку ведет извилистая проселочная дорожка, есть частное озеро с песчаным пляжем и отдельный остров. Другие особенности включают эстетические виды на холмы (зарезервированные для верховой езды), скрытое футбольное поле и несколько многолетних насаждений, окружающих комплекс.

Ранее Гиру принадлежал комплекс в Хэмптоне, который он пытался продать за $65 миллионов, хотя в итоге согласился на $33,75 миллиона.

Известный своими главными ролями в фильмах "Красотка" и "Американский жиголо", Гир надеется начать все сначала в доме в Северном Салеме с семью спальнями и девятью ванными комнатами после того, как в 2019 и 2020 годах его жена Алехандра Сильва подарила ему детей. Гир женился на 37-летней испанской публицистке и политической активистке Сильве в 2018 году. У него также есть 21-летний сын Гомер от бывшей жены Кэри Лоуэлл.

Новая резиденция пары включает все еще впечатляющие 836 квадратных метров жилой площади. Они потратили еще $700 тысяч на свободный соседний участок, чтобы довести общую площадь своей новой собственности до 35 акров (14 га).

Напомним, недавно свой роскошный особняк продал другой голливудский актер Сильвестр Сталлоне. Шикарное имение с восемью спальнями и 12 ванными комнатами, бассейном, гостевым домиком, художественной студией и даже сигарной комнатой продавалось почти за $150 миллионов, однако желающих за такую цену не нашлось. В результате за $56,5 миллиона его приобрела певица Адель.