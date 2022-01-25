Річард Гір продає свій маєток за $28 мільйонів: кадри розкоші

Маєток актора в Паунд-Рідж, за 50 миль від Нью-Йорка, складається з основного будинку та п'яти інших споруд на величезній території та з приголомшливими краєвидами.

Через рік після того, як 72-річний американський актор Річард Гір виклав $9,8 мільйона за новий сімейний будинок у північній частині штату Нью-Йорк, він виставив на продаж велику ділянку площею понад 19 гектарів у Паунд-Рідж, придбану ще 1986 року, повідомляє The New York Post.

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Вартість маєтку, що розташований за годину їзди від Нью-Йорка, – $28 мільйонів. Його площа – 50 акрів (20 га) і межує з 4300 акрами (1740 га) землі, що охороняється.

Головна резиденція – триповерховий будинок площею близько 1080 квадратних метрів із 19 кімнатами, вісьма спальнями, 11 ванними кімнатами, дев'ятьма камінами та кількома туалетними кімнатами.

Маєток, що складається з п'яти будівель, стайнь і басейну, має територію, що охороняється. Другі житлові приміщення включають будинок, який використовувався як офіс, сарай і трикупольну стайню на шість стійл.

До маєтку веде звивиста стежина, є приватне озеро з піщаним пляжем і окремий острів. Інші особливості включають естетичні види на пагорби (зарезервовані для верхової їзди), приховане футбольне поле та кілька багаторічних насаджень, що оточують комплекс.

Раніше Гіру належав комплекс у Гемптоні, який він намагався продати за $65 мільйонів, хоча погодився на $33,75 мільйона.

Відомий своїми головними ролями у фільмах "Красуня" й "Американський жиголо", Гір сподівається почати все спочатку в будинку в Північному Салемі з сімома спальнями та дев'ятьма ванними кімнатами після того, як у 2019 та 2020 роках його дружина Алехандра Сільва подарувала йому дітей. Гір одружився з 37-річною іспанською публіцисткою та політичною активісткою Сільвою у 2018 році. Він також має 21-річного сина Гомера від колишньої дружини Кері Ловелл.

Нова резиденція пари включає все ще вражаючі 836 квадратних метрів житлової площі. Вони витратили ще $700 тисяч на вільну сусідню ділянку, щоб довести загальну площу своєї нової власності до 35 акрів (14 га).

Нагадаємо, нещодавно свій розкішний маєток продав інший голлівудський актор Сильвестр Сталлоне. Шикарний маєток із вісьма спальнями та 12 ванними кімнатами, басейном, гостьовим будиночком, художньою студією та навіть сигарною кімнатою продавався майже за $150 мільйонів, проте охочих за таку ціну не знайшлося. У результаті за $56,5 мільйона його придбала співачка Адель.