Тренды маникюра 2022. Роскошный "кошачий глаз": варианты покрытия

Покрытие "кошачий глаз" остается популярным и в наступающем сезоне благодаря своему необычному эффекту.

Маникюр "кошачий глаз" – один из самых красивых вариантов покрытия ногтей благодаря своему глубокому сиянию и переливам. Он идеально подойдет для тех, кто любит сдержанность, но в то же время не против оригинальности, а также тем, кто устал от матового маникюра и чрезмерного нейл-арта.

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Благодаря глубине цвета и блеску такой маникюр не нуждается в дополнительном декоре. Еще одно его существенное преимущество состоит в том, что он подходит на любую длину ногтей. "Кошачий глаз" одинаково уместен как для делового образа, так и для вечеринки, добавив на безымянные пальцы бархатный песок, стразы или рисунки на контрастном покрытии.

Впервые этот маникюр начали делать еще в 2015 году. Тогда магнитные лаки только начинали появляться. На их поверхности с помощью магнита можно было создавать фантазийные узоры, которые по оттенку отличались от основного цвета. Когда появился гель-лак, "кошачий глаз" стал одним из самых популярных вариантов маникюра, которые держится две и больше недель.

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Что касается самого названия "кошачий глаз", то он назван так благодаря трюку мастеров маникюра. С помощью магнита они поднимают на поверхность специальные металлические микрочастицы, которые находятся в общей пигментированной массе лака. В результате получается эффект покрытия минералом хризоберилла, второе название которого "кошачий глаз".

Чем темнее лак, тем контрастнее будет узор и насыщеннее цвет маникюра.

Сделать такой маникюр модно и в домашних условиях. Для этого достаточно купить магнитный лак в магазине. Чтобы узор был аккуратный, лучше делать маникюр на каждом пальце по очереди, а не магнитить все пять ногтей.

"Кошачий глаз" на длинные ногти

Мастера ногтевой эстетики рекомендуют для длинных ногтей глубокие темные оттенки лаков – кобальт, бордо, серый, темно-синий. Тогда эффект получается более интересным, а узоры – ярче.

Как уже говорилось, такой маникюр не нуждается в дополнительном декоре, однако можно поиграть с акцентами, оставив один или два ногтя без "кошачьего глаза" и заменив его на покрытие с глиттером, рисунок или декор стразами (блестками, хлопьями юкки или даже на втирку.

"Кошачий глаз" на короткие ногти

Чтобы на коротких ноготках такой маникюр смотрелся эффектно, следует выбирать яркие оттенки вроде бирюзового, охры, розового. Они визуально сделают ногти и пальцы в целом чуть длиннее. Акценты, если такие будут, тоже должны быть не менее заметными – блестки, рисунки или контрастное покрытие одного-двух ногтей лаком цвета золота или металлик.

"Кошачий глаз" и дополнительные детали

Несмотря на то, что этот маникюр сам по себе очень эффектный и не особо нуждается в дополнительном декоре. Некоторые мастера все же стараются сделать ногти еще красивее, пользуясь правом на пару ноготков для контраста. Они покрывают их лаком цвета, который либо сочетается с основным, но не имеет эффекта глубинного блеска, либо же используют стразы, блестки, фольгу, рисуют небольшие элементы в виде цветов, снежинок, сердечек, в зависимости от тематики и сезона.

И еще несколько идей для вдохновения с просторов Сети.

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