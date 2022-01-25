Тренди манікюру 2022. Розкішне "котяче око": варіанти покриття

Покриття "котяче око" залишається популярним і в наступному сезоні завдяки своєму незвичайному ефекту.

Манікюр "котяче око" – один з найкрасивіших варіантів покриття нігтів завдяки своєму глибокому сяйву та переливам. Він ідеально підійде для тих, хто любить стриманість, але водночас не проти оригінальності, а також тим, хто втомився від матового манікюру та надмірного нейл-арту.

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Завдяки глибині кольору та блиску такий манікюр не потребує додаткового декору. Ще одна його суттєва перевага полягає в тому, що він підходить на будь-яку довжину нігтів. "Котяче око" однаково доречне як для ділового образу, так і для вечірки, з додаванням на безіменні пальці оксамитовий пісок, стрази або малюнки на контрастному покритті.

Вперше цей манікюр почали робити ще 2015 року. Тоді магнітні лаки тільки-но починали з'являтися. На поверхні з допомогою магніту можна було створювати фантазійні візерунки, які за відтінком відрізнялися від основного кольору. Коли з'явився гель-лак, "котяче око" стало одним із найпопулярніших варіантів манікюру, які тримаються два і більше тижнів.

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Що стосується самої назви "котяче око", то воно названо так завдяки трюку майстрів манікюру. За допомогою магніту вони піднімають на поверхню спеціальні металеві мікрочастинки, що знаходяться у загальній пігментованій масі лаку. В результаті виходить ефект покриття мінералом хризоберилу, друга назва якого "котяче око".

Чим темніший лак, тим контрастнішим буде візерунок і насиченіший колір манікюру.

Зробити такий манікюр можна і в домашніх умовах. Для цього достатньо купити магнітний лак у магазині. Щоб візерунок був акуратним, краще робити манікюр на кожному пальці по черзі, а не магнітити всі п'ять нігтів.

"Котяче око" на довгі нігті

Майстри нігтьової естетики рекомендують для довгих нігтів глибокі темні відтінки лаків — кобальт, бордо, сірий, темно-синій. Тоді ефект виходить цікавішим, а візерунки — яскравішими.

Як уже говорилося, такий манікюр не потребує додаткового декору, проте можна пограти з акцентами, залишивши один або два нігті без "котячого ока" і замінивши його на покриття з глітером, малюнком або декором стразами (блискітками, пластівцями юкки або навіть на втирання).

"Котяче око" на короткі нігті

Щоб на коротких нігті такий манікюр виглядав ефектно, слід вибирати яскраві відтінки на кшталт бірюзового, охри, рожевого. Вони візуально зроблять нігті та пальці трохи довшими. Акценти, якщо такі будуть, теж мають бути не менш помітними — блискітки, малюнки або контрастне покриття одного-двох нігтів лаком кольору золота чи металік.

"Котяче око" та додаткові деталі

Незважаючи на те, що цей манікюр сам по собі дуже ефектний і не потребує додаткового декору. Деякі майстри все ж таки намагаються зробити нігті ще красивішими, користуючись правом на пару нігтів для контрасту. Вони покривають їх лаком кольору, який або поєднується з основним, але не має ефекту глибинного блиску, або використовують стрази, блискітки, фольгу, малюють невеликі елементи у вигляді квітів, сніжинок, сердечок, залежно від тематики і сезону.

І ще кілька ідей для натхнення із просторів Мережі.

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