Мадонна отправилась на свидание со своим бойфрендом в пижаме (фото)

Звезда любит задавать собственные тренды, а не подражает чужим примерам аутфитов.

63-летняя поп-дива Мадонна отправилась на прогулку со своим молодым возлюбленным, 27-летним хореографом и танцовщиком Ахламаликом Уильямсом, и 16-летним сыном Дэвидом в пижаме. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

На знаменитости, которая осенью 2021 года эпатировала публику откровенной фотосессией, наделавшей шума в Сети, был атласный комбинезон в пижамном стиле яркого фиолетового оттенка с леопардовым принтом. Также на Мадонне было длинное черное пальто и ботильоны на высоком каблуке. В качестве аксессуаров для выхода 63-летняя звезда выбрала массивные солнцезащитные очки, подвески и колье. В руках поп-дивы была кожаная сумочка.

[ + – ] Мадонна с 27-летним бойфрендом

Молодой возлюбленный звезды выбрал для выхода в свет образ total black и несколько подвесок на шее.

[ + – ] Познакомились Мадонна и Ахламалик в декабре 2019-го

Напомним, Мадонна ошеломила подписчиков в соцсети снимками в порванных чулках и с большим синяком на ноге. Эти фото звезда подписала словами "я избита жизнью", ничего подробно не объяснив.

Ранее Фокус писал о редком кадре, на котором собрались все шестеро детей Мадонны и ее молодой возлюбленный Ахламалик Уильямс, с которым певица познакомилась во время рабочих моментов в декабре 2019-го. Однако подписчики 63-летней поп-дивы перепутали молодого бойфренда с ее сыном, некоторые даже назвали его седьмым ребенком Мадонны.