Мадонна відправилась на побачення зі своїм бойфрендом у піжамі (фото)

Зірка часто задає власні тренди, а не наслідує чужі приклади аутфітів.

63-річна поп-діва Мадонна відправилась на прогулянку зі своїм молодим коханим, 27-річним хореографом та танцівником Ахламаліком Вільямсом, та 16-річним сином Девідом у піжамі. Про це пише Daily Mail.

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На знаменитості, яка восени 2021 епатувала публіку відвертою фотосесією, що наробила шуму в мережі, був атласний комбінезон в піжамному стилі яскравого фіолетового відтінку з леопардовим принтом. Також на Мадонні було чорне довге пальто та ботильйони на високому каблуку. Як аксесуари для виходу 63-річна зірка обрала масивні сонцезахисні окуляри, підвіски та кольє. У руках поп-діви була шкіряна сумочка.

[ + – ] Мадонна з 27-річним бойфрендом

Молодий коханий зірки обрав для виходу у світ образ total black та кілька підвісок на шиї.

[ + – ] Познайомилися Мадонна та Ахламалік у грудні 2019-го

Нагадаємо, Мадонна приголомшила підписників у соцмережі знімками в порваних панчохах та з великим синцем на нозі. Ці фото зірка підписала словами "я побита життям", нічого докладно не пояснивши.

Раніше Фокус писав про рідкісний кадр, на якому зібралися всі шестеро дітей Мадонни та її молодий коханий Ахламалік Вільямс, з яким співачка познайомилася під час робочих моментів у грудні 2019-го. Проте деякі підписники 63-річної поп-діви переплутали молодого бойфренда з її сином, дехто навіть назвав його сьомою дитиною Мадонни.