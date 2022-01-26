Наталья Водянова, Мэй Маск, Кара Делевинь. Самые яркие образы звезд на показе Dior Couture

Гости мероприятия традиционно нарядились в лучшие наряды бренда.

В Париже стартовала Неделя высокой моды, на которой традиционно можно заметить немало медийных личностей, посещающих показы самых известных домов моды. Например, на презентации новой коллекции Dior Couture в городском музее Родена собрался целый букет знаменитостей.

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Наталья Водянова

Российская супермодель и жена наследника модной империи Антуана Арно для выхода в свет выбрала твидовое пальто Dior с капюшоном из смесовой шерсти, длинную юбку с бахромой, твидовые ботильоны, а образ дополняли роскошные драгоценности: колье с крупными камнями и такой же браслет и массивное кольцо.

[ + – ] Наталья Водянова надела на показ пальто от Dior и украшения с крупными камнями

Во второй половине дня к ней присоединился ее муж-миллиардер, который выглядел щеголевато в темно-синем костюме и черной водолазке.

[ + – ] Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно Фото: Getty Images

Розамунд Пайк

Розамунд позировала фотографам в длинном черном стеганом пальто с поясом на талии, из-под которого выглядывали белая рубашка с воротником и черный галстук. Ее лицо прикрывала сетчатая вуаль, расшитая мелким жемчугом, а образ завершала оригинальная обувь на грубой платформе.

[ + – ] Розамунд Пайк Фото: Getty Images

[ + – ] Минималистичный макияж и сеточка с жемчугом Розамунд Пайк

Кара Делевинь

Модель, актриса и потомственная аристократка Кара Делевинь появилась на показе, придерживаясь своего любимого андрогинного стиля. Она надела черную куртку оверсайз, украшенную логотипом Dior. Под ней были белая рубашка с черным галстуком и черные шорты-велосипедки, позволяющие Каре показать всем свои длинные ноги. Образ завершили черные кожаные лоферы.

[ + – ] Кара Делевинь Фото: Getty Images

Кьяра Ферраньи

Итальянская модель и один из самых известных модных блогеров с 26-миллионной аудиторией в Instagram Кьяра Ферраньи нарядилась на показ коллекции Dior Spring 2022 в зеленую куртку с воротником и подходящую мини-юбку. Куртка была украшена круглыми черными пуговицами и двумя передними карманами, отсылающими к 60-м годам, в частности, к коллекции Slim Look Кристиана Диора 1961 года. Ферраньи дополнила образ золотыми серьгами на цепочке и многослойными браслетами Dior и Cartier, а также колготками в сеточку и черной сумочкой Lady Dior из лакированной кожи. Образ завершали черные колготы в сетку и пара черных сапог Dior с квадратным носком, изготовленных из лакированной кожи, с ярко-оранжевыми буквами СD по бокам и оранжевыми подошвами.

Ее сестра Валентина была в похожем силуэте, хотя ее образ состоял из бежевого жакета, мини-юбки с принтом "гусиные лапки" и кожаной косметички через плечо с массивными ботинками.

Клэр Фой

Исполнительница роли королевы Елизаветы в первых сезонах сериала "Корона" Клэр Фой появилась на показе в роскошном черном платье миди А-силуэта с ремешками от Dior и белым пальто, добавив к образу нотку гранжа в виде пары лакированных сапог на массивной подошве. Она обошлась минималистичным макияжем и щеголяла новой прической.

[ + – ] Клэр Фой Фото: Getty Images

Мэй Маск

Мама Илона Маска, модель, диетолог и с недавних пор писательница, – давняя поклонница бренда Dior, поэтому неудивительно, что она была в числе гостей показа, появившись в образе, который значительно молодил 73-летнюю женщину. На ней была худи с логотипом бренда, юбка с леопардовым принтом, черный головной убор, бордовая сумочка с узнаваемой эмблемой и массивные высокие ботинки на шнуровке.

Фото: Maye Musk/Facebook

Напомним, свои коллекции в рамках Недели моды в Париже представят 16 домов моды "вживую", еще около 30 брендов устроят менее масштабные презентации из-за пандемии коронавируса.-летнюю