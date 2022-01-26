Наталья Водянова, Мэй Маск, Кара Делевинь. Самые яркие образы звезд на показе Dior Couture
Гости мероприятия традиционно нарядились в лучшие наряды бренда.
В Париже стартовала Неделя высокой моды, на которой традиционно можно заметить немало медийных личностей, посещающих показы самых известных домов моды. Например, на презентации новой коллекции Dior Couture в городском музее Родена собрался целый букет знаменитостей.
Наталья Водянова
Российская супермодель и жена наследника модной империи Антуана Арно для выхода в свет выбрала твидовое пальто Dior с капюшоном из смесовой шерсти, длинную юбку с бахромой, твидовые ботильоны, а образ дополняли роскошные драгоценности: колье с крупными камнями и такой же браслет и массивное кольцо.
Во второй половине дня к ней присоединился ее муж-миллиардер, который выглядел щеголевато в темно-синем костюме и черной водолазке.
Розамунд Пайк
Розамунд позировала фотографам в длинном черном стеганом пальто с поясом на талии, из-под которого выглядывали белая рубашка с воротником и черный галстук. Ее лицо прикрывала сетчатая вуаль, расшитая мелким жемчугом, а образ завершала оригинальная обувь на грубой платформе.
Кара Делевинь
Модель, актриса и потомственная аристократка Кара Делевинь появилась на показе, придерживаясь своего любимого андрогинного стиля. Она надела черную куртку оверсайз, украшенную логотипом Dior. Под ней были белая рубашка с черным галстуком и черные шорты-велосипедки, позволяющие Каре показать всем свои длинные ноги. Образ завершили черные кожаные лоферы.
Кьяра Ферраньи
Итальянская модель и один из самых известных модных блогеров с 26-миллионной аудиторией в Instagram Кьяра Ферраньи нарядилась на показ коллекции Dior Spring 2022 в зеленую куртку с воротником и подходящую мини-юбку. Куртка была украшена круглыми черными пуговицами и двумя передними карманами, отсылающими к 60-м годам, в частности, к коллекции Slim Look Кристиана Диора 1961 года. Ферраньи дополнила образ золотыми серьгами на цепочке и многослойными браслетами Dior и Cartier, а также колготками в сеточку и черной сумочкой Lady Dior из лакированной кожи. Образ завершали черные колготы в сетку и пара черных сапог Dior с квадратным носком, изготовленных из лакированной кожи, с ярко-оранжевыми буквами СD по бокам и оранжевыми подошвами.
Ее сестра Валентина была в похожем силуэте, хотя ее образ состоял из бежевого жакета, мини-юбки с принтом "гусиные лапки" и кожаной косметички через плечо с массивными ботинками.
Клэр Фой
Исполнительница роли королевы Елизаветы в первых сезонах сериала "Корона" Клэр Фой появилась на показе в роскошном черном платье миди А-силуэта с ремешками от Dior и белым пальто, добавив к образу нотку гранжа в виде пары лакированных сапог на массивной подошве. Она обошлась минималистичным макияжем и щеголяла новой прической.
Мэй Маск
Мама Илона Маска, модель, диетолог и с недавних пор писательница, – давняя поклонница бренда Dior, поэтому неудивительно, что она была в числе гостей показа, появившись в образе, который значительно молодил 73-летнюю женщину. На ней была худи с логотипом бренда, юбка с леопардовым принтом, черный головной убор, бордовая сумочка с узнаваемой эмблемой и массивные высокие ботинки на шнуровке.
Напомним, свои коллекции в рамках Недели моды в Париже представят 16 домов моды "вживую", еще около 30 брендов устроят менее масштабные презентации из-за пандемии коронавируса.-летнюю