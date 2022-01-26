Неделя высокой моды в Париже 2022. Космос и роскошь: самые яркие показы (фото, видео)

16 известнейших домов моды представят свои коллекции вживую, еще 30 организуют менее масштабные мероприятия из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

В Париже началась Неделя высокой моды, которая проходит в столице Франции с 24 по 27 января. В ее рамках 16 домов моды представляют "живые" показы с участием манекенщиц, запланировано семь физических презентаций и шесть мероприятий в цифровом варианте. Такие гиганты индустрии как Chanel и Dior заявили о проведении сразу двух от каждого дома. Почти 30 других брендов выбирают другие виды личных мероприятий, приглашая журналистов, покупателей и других законодателей вкуса на менее формальные встречи. Фокус посмотрел на самые яркие показы, которые уже состоялись в Париже.

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Dior

Свою новую коллекцию Мария Грация Кьюри посвятила мастерским, но часто неочевидным конструкциям, уникальным для предметов одежды от кутюр, которые создаются вручную экспертами, работающими вместе. Поэтому еще до показа модный дом опубликовал кадры, где показана кропотливая работа мастеров бренда, создающих уникальную вышивку на каждом из нарядов. Чтобы проиллюстрировать, как вышивка может создать цельный силуэт, Мария показала эффектный геометрический комбинезон с кулиской, кристаллами и струйными трубками, который и открыл шоу. Это была предпосылка Кьюри для коллекции, которая только доказывала ее точку зрения. Поэтому, чтобы подчеркнуть эту тему, она украсила свое выставочное пространство в саду Музея Родена великолепными вышитыми гобеленами, созданными художниками Мадхви и Ману Парех и изготовленными вручную индийской ремесленной школой Чанакья.

По информации Vogue, 380 мастерам потребовалось 280 тысяч часов, чтобы вышить инсталляцию площадью 340 квадратных метров, которая будет открыта для публики с 25 по 30 января в качестве эфемерной художественной выставки.

Модели прошли по подиуму в узнаваемых уже комбинезонах, роскошных прямых брючных костюмах из небеленой шерсти, шерстяных платьях с тщательно вышитыми, хоть и незаметными рисунками. Вечерние наряды в коллекции чем-то напоминали свадебные наряды, неся надежду на то, что после пандемии влюбленные наконец-то попадут к алтарю. Повседневная одежда тоже отличалась скульптурными и статными линиями.

[ + – ] Показ Dior

Schiaparelli

Новая коллекция Дэниела Роузберри для Schiaparelli стала настоящей сенсацией Недели моды в Париже. Дизайнер, убегая от повседневности, в которой бушует Омикрон и панические настроения, окунулся в космическую тематику.

"Я хотел сделать что-то совершенно непохожее ни на кого другого. Ничто другое не должно выглядеть так", – признался Роузберри.

И он реализовал задуманное, представив образы, созданные на грани микса галактик и научной фантастики. Так, латунные кольца Сатурна вращались вокруг корсета из черного холста, расшитого черными цветами из жаккарда, и окружали бюстье из позолоченного металла. Платье Medusa дебютировало с новой техникой, разработанной для коллекции, в которой мокрая золотая кожа была натянута и отформована поверх глиняных скульптур эмблем дома — замка, лобстера, голубя, которые затем были помещены в умопомрачительную украшенную драгоценными камнями клетку и инкрустированы камнями-кабошонами 1930-х годов.

На плечи мини-платья из черного шелкового крепа обвилась оголенная шлейка, которая подпрыгивала, как щупальца, когда модель двигалась по подиуму Малого дворца.

Такой же эффект был достигнут на платье из бархата и без бретелей, на медных щупальцах, которые вибрировали вокруг силуэта Мариаклары Босконо. Не обошлось и без традиционных литых корсетов, в точности повторяющих изгибы человеческого тела.

Сумочка в виде человеческой головы из золота и невероятные серьги и сумки в виде планет дополняли эти футуристические и нереальные образы.

[ + – ] Показ Schiaparelli

Chanel

Показ Chanel Haute Couture весна-лето 2022 запомнился гостям неожиданным началом. Сначала они увидели кадры на огромном экране, на котором была принцесса Монако Шарлотта Казираги с лошадью, а уже через несколько минут королевская особа и посол бренда выехала на подиум на живой лошади в наряде от Chanel.

Дизайнер Виржини Виар, зная, что Chanel уже много лет ассоциируется в первую очередь со структурированным твидовым жакетом и юбкой, решила немного переключить внимание и предложить одежду А-силуэта. Дополнив ее деталями из перьев и шифоновыми вставками. В новой коллекции брюки с с подходящими жакетами имеют разрезы по бокам и новые силуэты палаццо, а одна пара полностью состоит из перьев. По ходу показа явным победителем стала вечерняя одежда. От эфирных белых и пастельных платьев до более темных, деконструированных стилей, в коллекции было несколько ансамблей, которые привлекли внимание публики своим сочетанием хрупкости и строгости, скромности и сексуальности. Даже некоторые наряды в стиле панк включали в себя прозрачные материалы, чтобы сбалансировать высококлассную эстетику гранжа. Окончательный вид коллекции представили зрителям в свадебном платье из шелка и шифона, украшенном драгоценными камнями на бретельках и вырезе.

[ + – ] Показ Chanel

Giambattista Valli

Итальянский дизайнер Джамбатиста Валли из-за коронавируса устроил виртуальный показ коллекции, сняв с этой целью мини-фильм. В нем он объединил свои коллекции от кутюр для осени 2022 года и весны 2022 года на одном подиуме, свободно чередуя промышленное и ремесленное производство одежды, чтобы проиллюстрировать это.

В новых коллекциях Валли считывается традиционный лаконичный романтизм бренда. Все начинается с платьев от кутюр, которые сам дизайнер называет "нервными", сравнивая их эксцентричные и непредсказуемые объемы с верой Марселя Пруста в то, что "пациенты с нервными заболеваниями — это соль земли".

Затем следует девчачья, сексуальная романтика в виде юбок из букле, вариаций костюмов, щегольских платья дебютанток и легких летних платьев.

[ + – ] Giambattista Valli

Jenny Packham

Любимый дизайнер жены принца Уильяма Кейт Миддлтон и всей британской аристократии Джени Пекхэм остается верной своему узнаваемому стилю, представив коллекцию, преисполненную воздушности, нежности и потрясающей женственности, но в то же время более практичную, чем раньше.

Предосенняя коллекция Пэкхем включала несколько более коротких и повседневных моделей, в том числе гладкое темно-синее платье из плотного скульптурного крепа с вырезами, украшенными кристаллами по бокам, и особенно великолепное темно-синее платье с пайетками, широкими плечами и контрастным белым воротником.

Пекхэм также представила "платья принцессы" нежных гвоздично-розовых и утино-голубых тонов из пенистого тюля и украшенных небольшим количеством переливающихся блесток и кристаллов.

В коллекции появились более игривые штрихи в виде седловидных плеч и романтично драпированных рукавов.

Напомним, золотое платье герцогини Кембриджской от этого бренда стало хитом продаж, несмотря на его высокую цену, а также самым дорогим нарядом Кейт, приобретенном в прошлом году.