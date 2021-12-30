СМИ назвали самый дорогой наряд Кейт Миддлтон в 2021 году (фото)

Жена принца Уильяма в этом году в два раза сократила траты на новые вещи для своего гардероба.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин в 2021 году не однократно становилась объектом пристального внимания публики, появляясь на ковровых дорожках, будь то премьера новой "бондианы" или экологичная премия, и каждый раз умудрялась выглядеть сногсшибательно.

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При этом в 2021 году пополнение гардероба жены будущего короля Великобритании потянуло на 48 845 фунтов стерлингов, что почти вдвое меньше, чем в прошлом году (93 914 фунтов стерлингов).

Уменьшению трат в большей мере поспособствовало то, что герцогиня неоднократно выходила в свет в "старых" нарядах, в которых появлялась на публике несколько лет назад.

Из новых же платьев самым дорогим приобретением в гардеробе FEMAIL назвал роскошный золотой наряд от дизайнера Jenny Packham, в котором Кейт появилась в сентябре на премьере фильма "Не время умирать" в Королевском Альберт-холле. Оно оценивается в 4000 фунтов стерлингов, и похожие модели буквально размели в считанные дни после эффектного выхода герцогини со всех магазинов, несмотря на высокую цену.

[ + – ] "Золотое" платье от Jenny Packham Фото: Getty Images

Журналисты нашли еще два наряда, стоимость которых довольно высокая. Это шелковое платье-миди с узором "гусиные лапки" и плиссированной юбкой от Alessandra Rich за 1565 фунтов, которое она надевала в мае, а также голубое платье-пальто от Catherine Walker за 3000 фунтов. В нем герцогиня Кембриджская появилась на церемонии закрытия Генеральной ассамблеи Шотландской церкви в Эдинбурге.

[ + – ] Кейт Миддлтон в платье Alessandra Rich за 1565 фунтов Фото: Getty Images [ + – ] Герцогиня в платье-пальто от Catherine Walker за 3000 фунтов Фото: Getty Images

Больше всего денег на новые вещи – 119 тыс. фунтов – Кэтрин потратила на гардероб в 2017 году, и это – самая большая сумма за все 10 лет ее жизни в качестве члена королевской семьи.

СМИ предполагают, что основные расходы на вещи для жены покрывает принц Уильям из своего официального семейного бюджета, финансируемого герцогством Корнуолл.

Если Кейт является образцом вкуса, скромности и пропагандирует осознанное потребление, то жена второго принца, Гарри, Меган Маркл поддалась критике за то, что тратит баснословные суммы на одежду, что ярко продемонстрировала во время трехдневного пребывания в Нью-Йорке, выгуляв вещи стоимостью $90 тыс и украшения на полмиллиона долларов.

Напомним семь выходов Кейт Миддлтон в одних и тех же нарядах. Мы также писали, что герцогиня Кембриджская удивила всех новым талантом.