ЗМІ назвали найдорожче вбрання Кейт Міддлтон у 2021 році (фото)

Дружина принца Вільяма цього року вдвічі скоротила витрати на нові речі для свого гардеробу.

Герцогиня Кембриджська Кетрін у 2021 році неодноразово ставала об'єктом пильної уваги публіки, з'являючись на килимових доріжках, чи то прем'єра нової "бондіани", чи екологічна премія, і щоразу примудрялася мати надзвичайний вигляд.

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При цьому у 2021 році поповнення гардеробу дружини майбутнього короля Великобританії потягнуло на 48 845 фунтів стерлінгів, що майже вдвічі менше, ніж торік (93 914 фунтів стерлінгів).

Зменшенню витрат більшою мірою сприяло те, що герцогиня неодноразово виходила у світ у "старих" вбраннях, у яких з'являлася на публіці кілька років тому.

Із нових суконь найдорожчим придбанням у гардеробі FEMAIL назвав розкішне золоте вбрання від дизайнера Jenny Packham, у якому Кейт з'явилася у вересні на прем'єрі фільму "Не час помирати" в Королівському Альберт-холі. Воно оцінюється в 4000 фунтів стерлінгів, і схожі моделі буквально розмели за лічені дні після ефектного виходу герцогині з усіх магазинів, незважаючи на високу ціну.

[ + – ] "Золота" сукня від Jenny Packham Фото: Getty Images

Журналісти знайшли ще два наряди, вартість яких є досить високою. Це шовкова сукня-міді з візерунком "гусячі лапки" та плісированою спідницею від Alessandra Rich за 1565 фунтів, яку вона одягала в травні, а також блакитна сукня-пальто від Catherine Walker за 3000 фунтів. У ній герцогиня Кембриджська постала на церемонії закриття Генеральної асамблеї Шотландської церкви в Единбурзі.

[ + – ] Кейт Міддлтон у сукні Alessandra Rich за 1565 фунтів Фото: Getty Images [ + – ] Герцогиня в сукні-пальті від Catherine Walker за 3000 фунтів Фото: Getty Images

Найбільше грошей на нові речі – 119 тис. фунтів – Кетрін витратила на гардероб у 2017 році, і це – найбільша сума за всі 10 років її життя як члена королівської сім'ї.

ЗМІ припускають, що основні витрати на речі для дружини покриває принц Вільям зі свого офіційного сімейного бюджету, який фінансує герцогство Корнуолл.

Якщо Кейт є взірцем смаку, скромності та пропагує усвідомлене споживання, то дружина другого принца, Гаррі, Меган Маркл піддалася критиці за те, що витрачає нечувані суми на одяг, що яскраво продемонструвала під час триденного перебування в Нью-Йорку, вигулявши речі вартістю $90 тисяч і прикраси на пів мільйона доларів.

Нагадаємо сім виходів Кейт Міддлтон в одних і тих же вбраннях. Ми також писали, що герцогиня Кембриджська здивувала всіх новим талантом.