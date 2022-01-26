Тиждень високої моди в Парижі 2022. Космос і розкіш: найяскравіші покази (фото, відео)

16 найвідоміших будинків моди представлять свої колекції наживо, ще 30 організують менш масштабні заходи через пандемію коронавірусу.

У Парижі розпочався Тиждень високої моди, який проходить у столиці Франції з 24 по 27 січня. У його межах 16 будинків моди представляють "живі" покази за участю манекенниць, заплановано сім фізичних презентацій і шість заходів у цифровому варіанті. Такі гіганти індустрії як Chanel і Dior заявили про проведення відразу двох від кожного будинку. Майже тридцять інших брендів обирають інші види особистих заходів, запрошуючи журналістів, покупців та інших законодавців смаку на менш формальні зустрічі. Фокус подивився на найяскравіші покази, які вже відбулися в Парижі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Dior

Свою нову колекцію Марія Грація К'юрі присвятила майстерним, але часто неочевидним конструкціям, унікальним для предметів одягу від кутюр, які створюються вручну експертами, які працюють разом. Тому ще до показу модний будинок опублікував кадри, де показана кропітка робота майстрів бренду, які створюють унікальну вишивку на кожному наряді. Щоб проілюструвати, як вишивка може створити цілісний силует, Марія показала ефектний геометричний комбінезон із куліскою, кристалами та струминними трубками, який відкрив шоу. Це була передмова К'юрі для колекції, яка лише доводила її думку. Тому, щоб підкреслити цю тему, вона прикрасила свій виставковий простір у саду музею Родена чудовими вишитими гобеленами, створеними художниками Мадхві та Ману Парех і виготовленими вручну індійською ремісничою школою Чанак'я.

За інформацією Vogue, 380 майстрам знадобилося 280 тисяч годин, щоб вишити інсталяцію площею 340 квадратних метрів, яка буде відкрита для публіки з 25 по 30 січня як ефемерна художня виставка.

Моделі пройшли подіумом у відомих уже комбінезонах, розкішних прямих брючних костюмах із невибіленої вовни, вовняних сукнях із ретельно вишитими, хоч і непомітними малюнками. Вечірні вбрання в колекції чимось нагадували весільні вбрання, несучи надію на те, що після пандемії закохані нарешті потраплять до вівтаря. Повсякденний одяг теж відрізнявся скульптурними та статними лініями.

[ + – ] Показ Dior

Schiaparelli

Нова колекція Деніела Роузберрі для Schiaparelli стала справжньою сенсацією Тижня моди в Парижі. Дизайнер, тікаючи від повсякденності, у якій вирує Омікрон і панічні настрої, поринув у космічну тематику.

"Я хотів зробити щось абсолютно несхоже ні на кого іншого. Ніщо інше не повинне мати такий вигляд", — зізнався Роузберрі.

І він реалізував задумане, представивши образи, створені на межі міксу галактик і наукової фантастики. Так, латунні кільця Сатурна оберталися навколо корсета із чорного полотна, розшитого чорними квітами із жаккарду, і оточували бюстьє із позолоченого металу. Сукня Medusa дебютувала з новою технікою, розробленою для колекції, у якій мокра золота шкіра була натягнута та відформована поверх глиняних скульптур емблем будинку — замку, лобстера, голуба, які потім були поміщені в дивовижну, прикрашену дорогоцінним камінням клітку й інкрустовані камінням-кабошонами 1930-х років.

На плечі мінісукні з чорного шовкового крепу обвилася оголена шлейка, яка підстрибувала, як щупальця, коли модель рухалася подіумом Малого палацу.

Такого ж ефекту було досягнуто на сукні з оксамиту та без бретелів, на мідних щупальцях, які вібрували навколо силуету Маріаклари Босконо. Не обійшлося й без традиційних литих корсетів, які точно повторюють вигини людського тіла.

Сумочка у вигляді людської голови із золота та неймовірні сережки та сумки у вигляді планет доповнювали ці футуристичні та нереальні образи.

[ + – ] Показ Schiaparelli

Chanel

Показ Chanel Haute Couture весна-літо 2022 року запам'ятався гостям несподіваним початком. Спочатку вони побачили кадри на величезному екрані, на якому була принцеса Монако Шарлотта Казірагі з конем, а вже за кілька хвилин королівська особа та посол бренду виїхала на подіум на живому коні у вбранні від Chanel.

Дизайнерка Віржині Віар, знаючи, що Chanel уже багато років асоціюється в першу чергу зі структурованим твідовим жакетом і спідницею, вирішила трохи переключити увагу та запропонувати одяг А-силуету, доповнивши його деталями з пір'я та шифоновими вставками. У новій колекції штани з жакетами, які пасують, мають розрізи з боків і нові силуети палаццо, а одна пара повністю складається з пір'я. Під час показу явним переможцем став вечірній одяг. Від ефірних білих і пастельних суконь до темніших, деконструйованих стилів, у колекції було кілька ансамблів, які привернули увагу публіки своїм поєднанням крихкості та суворості, скромності та сексуальності. Навіть деякі вбрання в стилі панк включали прозорі матеріали, щоб збалансувати висококласну естетику гранжу. Остаточний вид колекції представили глядачам у весільній сукні з шовку та шифону, прикрашеному коштовним камінням на бретельках і вирізі.

[ + – ] Показ Chanel

Giambattista Valli

Італійський дизайнер Джамбатіста Валлі через коронавірус влаштував віртуальний показ колекції, знявши з цією метою мініфільм. У ньому він об'єднав свої колекції від кутюр для осені 2022 року та весни 2022 року на одному подіумі, вільно чергуючи промислове та ремісниче виробництво одягу, щоб проілюструвати це.

У нових колекціях Валлі зчитується традиційний лаконічний романтизм бренду. Все починається із суконь від кутюр, які сам дизайнер називає "нервовими", порівнюючи їхні ексцентричні та непередбачувані об'єми з вірою Марселя Пруста в те, що "пацієнти з нервовими захворюваннями — це сіль землі".

Потім слідує дівчача, сексуальна романтика у вигляді спідниць із букле, варіацій костюмів, чепурних суконь дебютанток і легких літніх суконь.

[ + – ] Giambattista Valli

Jenny Packham

Улюблена дизайнерка дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон і всієї британської аристократії Джені Пекгем залишається вірною своєму стилю, представивши колекцію, сповнену легкості, ніжності та приголомшливої жіночності, але в той же час практичнішу, ніж раніше.

Передосіння колекція Пекгем включала кілька більш коротких і повсякденних моделей, у тому числі гладку темно-синю сукню зі щільного скульптурного крепу з вирізами, прикрашеними кристалами з боків, і особливо чудову темно-синю сукню з паєтками, широкими плечима та контрастним білим коміром.

Пекгем також представила "сукні принцеси" ніжних гвоздиково-рожевих і качино-блакитних тонів із пінистого тюлю та прикрашених невеликою кількістю блискіток і кристалів.

У колекції з'явилися грайливіші штрихи у вигляді сідлоподібних плечей і романтично драпірованих рукавів.

Нагадаємо, золота сукня герцогині Кембриджської від цього бренду стала хітом продажів, незважаючи на її високу ціну, а також найдорожчим вбранням Кейт, придбаним минулого року.