Наталія Водянова, Мей Маск, Кара Делевінь. Найяскравіші образи зірок на показі Dior Couture

Гості заходу традиційно вдяглися у найкращі вбрання бренду.

У Парижі стартував Тиждень високої моди, на якому традиційно можна помітити чимало медійних особистостей, які відвідують покази найвідоміших будинків моди. Наприклад, на презентації нової колекції Dior Couture у міському музеї Родена зібрався цілий букет знаменитостей.

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Наталія Водянова

Російська супермодель і дружина спадкоємця модної імперії Антуана Арно для виходу у світ обрала твідове пальто Dior із капюшоном із сумішевої вовни, довгу спідницю з бахромою, твідові ботильйони, а образ доповнювали розкішні коштовності: кольє з величезним камінням і такий же браслет та масивна каблучка.

[ + – ] Наталія Водянова одягла на показ пальто від Dior і прикраси з великим камінням

У другій половині дня до неї приєднався її чоловік-мільярдер, який виглядав чепурно в темно-синьому костюмі та чорній водолазці.

[ + – ] Наталія Водянова з чоловіком Антуаном Арно Фото: Getty Images

Розамунд Пайк

Розамунд позувала фотографам у довгому чорному пальті з поясом на талії, з-під якого виглядали біла сорочка з коміром і чорна краватка. Її обличчя прикривала сітчаста вуаль, розшита дрібними перлами, а образ завершувало оригінальне взуття на грубій платформі.

[ + – ] Розамунд Пайк Фото: Getty Images

[ + – ] Мінімалістичний макіяж і сіточка з перлами Розамунд Пайк

Кара Делевінь

Модель, акторка та спадкова аристократка Кара Делевінь з'явилася на показі, дотримуючись свого улюбленого андрогінного стилю. Вона одягла чорну куртку оверсайз, прикрашену логотипом Dior. Під нею були біла сорочка з чорною краваткою та чорні шорти-велосипедки, що дозволяють Карі показати всім свої довгі ноги. Образ завершили чорні шкіряні лофери.

[ + – ] Кара Делевінь Фото: Getty Images

К'яра Ферраньї

Італійська модель та одна з найвідоміших модних блогерок із 26-мільйонною аудиторією в Instagram К'яра Ферраньї нарядилася на показ колекції Dior Spring 2022 в зелену куртку з коміром і мініспідницю. Куртка була прикрашена круглими чорними ґудзиками та двома передніми кишенями, що відправляють до 60-х років, зокрема, до колекції Slim Look Крістіана Діора 1961 року. Ферраньї доповнила образ золотими сережками на ланцюжку та багатошаровими браслетами Dior і Cartier, а також колготками у сіточку та чорною сумочкою Lady Dior із лакованої шкіри. Образ завершували чорні колготи в сітку та пара чорних чобіт Dior із квадратним носком, виготовлених із лакованої шкіри, з яскраво-оранжевими літерами СD із боків та оранжевими підошвами.

Її сестра Валентина була в схожому силуеті, хоча її образ складався з бежевого жакета, мініспідниці з принтом "гусячі лапки" та шкіряної косметички через плече з масивними черевиками.

Клер Фой

Виконавиця ролі королеви Єлизавети у перших сезонах серіалу "Корона" Клер Фой з'явилася на показі в розкішній чорній сукні міді А-силуету з ремінцями від Dior і білим пальто, додавши до образу нотку гранжу у вигляді пари лакованих чобіт на масивній підошві. Вона обійшлася мінімалістичним макіяжем і хизувалась новою зачіскою.

[ + – ] Клер Фой Фото: Getty Images

Мей Маск

Мама Ілона Маска, модель, дієтологиня і з нещодавніх пір письменниця, — давня шанувальниця бренду Dior, тому не дивно, що вона була серед гостей показу, з'явившись в образі, який значно молодив 73-річну жінку. На ній була худі з логотипом бренду, спідниця з леопардовим принтом, чорний головний убір, бордова сумочка з емблемою і масивні високі черевики на шнурівці.

Фото: Maye Musk/Facebook

Нагадаємо, свої колекції в межах Тижня моди в Парижі представлять 16 будинків моди "наживо", ще майже 30 брендів влаштують менш масштабні презентації через пандемію коронавірусу.