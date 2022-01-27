Бывшие члены королевской семьи Италии требуют вернуть им драгоценности на 300 млн евро

По утверждениям принца Эмануэле Филиберто Савойского, Италия – единственная страна, где частная собственность бывшей королевской семьи до сих пор находится в руках государства.

Бывшие члены королевской семьи Италии, изгнанные после Второй мировой войны, требуют вернуть драгоценности короны на 250 миллионов фунтов стерлингов (300 млн евро), которые были конфискованы, когда страна отменила монархию из-за поддержки королевскими особами фашистов и лично Бенито Муссолини, сообщает Telegraph.

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Речь идет об обширной коллекции королевского Савойского дома в виде тиар, ожерелий, брошей и серег, которая сейчас находится в хранилище Банка Италии в Риме. Она состоит из 6000 бриллиантов и 2000 жемчужин.

После того, как итальянцы проголосовали за отмену монархии после войны, тогдашний король Умберто II бежал в Португалию. Он умер в возрасте 78 лет в 1983 году в Женеве, где лечился от рака, так больше никогда и не вернувшись на родину.

Спустя 78 лет, королевская семья решила, что пришло время вернуть им драгоценности, которые носили итальянские королевы и принцессы.

"Италия должна сделать то, что правильно и уместно, и вернуть драгоценности моей семье. Денежная стоимость драгоценностей нас не интересует. Что более важно, так это историческая и сентиментальная ценность, которую они имеют для семьи", – уверен 49-летний принц Эмануэле Филиберто Савойский.

Он подчеркнул, что Италия – чуть ли не единственная республика в мире, где частная собственность бывшей королевской семьи до сих пор находится в руках государства.

"Даже Россия и Югославия вернули своим королевским особам частные владения. Ювелирные изделия были спрятаны в сундуке более 70 лет. В отличие от драгоценностей короны в лондонском Тауэре, они никогда не выставлялись на всеобщее обозрение. Пришло время вернуть их наследникам королевской семи", – заявил принц.

На вопрос, будет ли его семья выставлять коллекцию драгоценностей в музее, принц Филиберто сказал: "Мы должны делать это шаг за шагом. Сначала их должен вернуть Банк Италии, а потом наследники королевской семьи решат, что с ними делать".

[ + – ] Принц Витторио Эмануэле, сын последнего короля Италии, его жена Марина Дориа и их сын Филиберто Фото: Getty Images

Юристы королевского дома уже встречались с представителями банка, однако пока встреча не принесла никаких результатов. Адвокаты уверены, что процесс будет долгим, а окончательно решение о возвращении драгоценностей придется принимать правительству Италии. Однако адвокат семьи Савой Серхио Орланди верит, что коллекцию удастся вернуть законным владельцам.

Принц Филиберто хорошо известен в Италии, где он сейчас живет в Милане. Сейчас он управляет ресторанным бизнесом под названием "Принц Венеции" и ведет яркую жизнь. По словам отпрыска королевской семьи, у него был шестимесячный роман с Кейт Мосс, и он снялся в Ballando Con Le Stelle, итальянской версии "Танцев со звездами".

Его также знают как "принца пасты", поскольку он курировал курьерскую доставку еды в Лос-Анджелесе.

Принц Филиберто также известен как "Принц пасты" из-за того, что он управлял грузовиками с едой в Лос-Анджелесе.

Королевская семья, а это принц Витторио Эмануэле, сын последнего короля Италии, его жена Марина Дориа и их сын Филиберто, вернулись в Рим из своего дома в Женеве (Швейцария) 23 декабря 2002 года, спустя 56 лет после изгнания. Это произошло после того, как итальянский парламент проголосовал за отмену изгнания, наложенного на наследников мужского пола семи Савой.

Напомним, какое самое дорогое ювелирное украшение в коллекции британской королевы.