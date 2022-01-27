Колишні члени королівської родини Італії вимагають повернути їм коштовності на 300 млн євро

За словами принца Емануеле Філіберто Савойського, Італія — єдина країна, де приватна власність колишньої королівської сім'ї досі перебуває в руках держави.

Колишні члени королівської сім'ї Італії, вислані після Другої світової війни, вимагають повернути коштовності корони на суму 250 мільйонів фунтів стерлінгів (300 мільйонів євро), які були конфісковані, коли країна скасувала монархію через підтримку королівської влади фашистів та особисто Беніто Муссоліні, повідомляє Telegraph.

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Йдеться про велику колекцію королівського Савойського будинку у вигляді тіар, намист, брошок і сережок, яка зараз знаходиться у сховищі Банку Італії в Римі. Вона складається із 6 000 діамантів і 2 000 перлин.

Після того, як італійці проголосували за скасування монархії після війни, тодішній король Умберто II втік у Португалію. Він помер у віці 78 років у 1983 році в Женеві, де лікувався від раку, так більше ніколи і не повернувшись на батьківщину.

Через 78 років королівська сім'я вирішила, що настав час повернути їм коштовності, які носили італійські королеви та принцеси.

"Італія повинна зробити те, що правильно і доречно, і повернути коштовності моїй сім'ї. Грошова вартість коштовностей нас не цікавить. Що важливіше, то це історична та сентиментальна цінність, яку вони мають для сім'ї", — упевнений 49-річний принц Емануеле Філіберто Савойський.

Він наголосив, що Італія — чи не єдина республіка у світі, де приватна власність колишньої королівської родини досі перебуває у руках держави.

"Навіть Росія і Югославія повернули своїм королівським особам приватні володіння. Ювелірні вироби були заховані в скрині понад 70 років. На відміну від коштовностей корони в лондонському Тауері, вони ніколи не виставлялися на загальний огляд. Настав час повернути їх спадкоємцям королівської сім'ї", — заявив принц.

На запитання, чи буде його сім'я виставляти колекцію коштовностей у музеї, принц Філіберто сказав: "Ми маємо робити це крок за кроком. Спочатку їх має повернути Банк Італії, а потім спадкоємці королівської сім'ї вирішать, що робити з ними".

[ + – ] Принц Вітторіо Емануеле, син останнього короля Італії, його дружина Марина Доріа та їхній син Філіберто Фото: Getty Images

Юристи королівського будинку вже зустрічалися з представниками банку, проте поки що зустріч не принесла жодних результатів. Адвокати впевнені, що процес буде довгим, а остаточне рішення щодо повернення коштовностей доведеться ухвалювати уряду Італії. Проте адвокат сім'ї Савой Серхіо Орланді вірить, що колекцію повернеться законним власникам.

Принц Філіберто добре відомий в Італії, де зараз живе в Мілані. Зараз він керує ресторанним бізнесом під назвою "Принц Венеції" та веде яскраве життя. За словами сина королівської сім'ї, він мав шестимісячний роман із Кейт Мосс, і він знявся в Ballando Con Le Stelle, італійської версії "Танців із зірками".

Його також знають як "принца пасти", оскільки він займався кур'єрською доставкою їжі в Лос-Анджелесі.

Королівська сім'я, а це принц Вітторіо Емануеле, син останнього короля Італії, його дружина Марина Доріа та їхній син Філіберто, повернулися до Риму зі свого будинку в Женеві (Швейцарія) 23 грудня 2002 року, через 56 років після вигнання. Це сталося після того, як італійський парламент проголосував за скасування вигнання, накладеного на спадкоємців чоловічої статі семи Савой.

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