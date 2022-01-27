Хайди Клум показала самый модный брючный костюм весны 2022
Похожие брючные костюмы предлагают множество модных домов в своих коллекциях 2022 года
48-летняя немецкая супермодель Хайди Клум была замечена на съемках конкурса модного дизайна Amazon Prime Video "Making the Cut" вместе с Тимом Ганном на Родео-Драйв в Лос-Анджелесе и выглядела при этом роскошно в костюме, который имеет все шансы стать настоящим хитом будущей весны.
На съемочной площадке белокурая немка была одета в насыщенно-розовый костюм, состоящий из жакета и широких брюк с высокой талией. Образ дополняли укороченная водолазка, оголяющая ее живот, в тон наряду, сумочка из меха с декором в виде женских глаз с длинными ресницам, розовые солнцезащитные очки и и ярко-красный маникюр на длинных миндалевидных ногтях Клум.
Клум – одна из самых ярких звезд фэшн-индустрии. Прежде чем она начала работать с Ганном над "Making the Cut", модель была соведущей шоу-конкурса модного дизайна "Project Runway" с 2004 по 2017 год. Она также моделировала и проводила рекламные кампании для таких брендов как Jordache и Liz Claiborne.
Но вернемся к костюму модели. Такие фасоны были представлены в коллекциях 2022 модных домов моды и отличаются подчеркнуто свободным кроем, а также широкими брюками, практически полностью закрывающими ступню. Лучше всего они смотрятся с обувью на высоком каблуке.
Что касается цветовой палитры – то она разнообразна, но яркие и насыщенные розовые цвета будут в фаворе.
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