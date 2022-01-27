Гайді Клум показала наймодніший брючний костюм весни 2022

Схожі брючні костюми пропонують безліч модних будинків у своїх колекціях 2022 року.

48-річна німецька супермодель Гайді Клум була помічена на зйомках конкурсу модного дизайну Amazon Prime Video "Making the Cut" разом із Тімом Ганном на Родео-Драйв у Лос-Анджелесі та виглядала при цьому розкішно в костюмі, який має всі шанси стати справжнім хітом майбутньої весни.

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На знімальному майданчику білява німкеня була одягнена в насичено-рожевий костюм, що складається із жакету та широких штанів із високою талією. Образ доповнювали укорочена водолазка, що оголює її живіт, у тон поряд, сумочка з хутра з декором у вигляді жіночих очей з довгими віями, рожеві сонцезахисні окуляри та яскраво-червоний манікюр на довгих мигдалеподібних нігтях Клум.

[ + – ] Гайді Клум на зйомках шоу Фото: Getty Images

Клум — одна з найяскравіших зірок фешн-індустрії. Перш ніж вона почала працювати з Ганном над "Making the Cut", модель була обізнаною із шоу-конкурсом модного дизайну "Project Runway" з 2004 по 2017 рік. Вона також моделювала та проводила рекламні кампанії для таких брендів як Jordache та Liz Claiborne.

Але повернемося до костюма моделі. Такі фасони були представлені в колекціях 2022 модних будинків моди і відрізняються підкреслено вільним кроєм, а також широкими штанами, що практично повністю закривають ступню. Найкраще вони виглядають із взуттям на високих підборах.

Що стосується колірної палітри — то вона різноманітна, але яскраві та насичені рожеві кольори будуть у фаворі.

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