Тренды маникюра 2022. Топ-4 варианта долгоиграющего покрытия

Покрытие нейтральных нюдовых оттенков и правильно подобранный рисунок помогут долго сохранить маникюр свежим и аккуратным.

Красивый и ухоженный маникюр требует времени не только для его создания, но затем и на коррекцию или полную замену, если быстро отрастает. Но не у всех и не всегда есть возможность вырваться к мастеру, чтобы привести ногти в порядок, поэтому девушкам или женщинам, которые очень заняты, следует обратить внимание на те варианты покрытия, которые могут продержаться гораздо дольше на ногтях и при этом не выглядеть "просроченными" из-за отросшей пластины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Нюдовый маникюр

Маникюр, сделанный в цветах, максимально приближенных к оттенку кожи, не только выглядит актуально в любом образе, но и позволяет забыть о походе к мастеру ногтевой эстетики на несколько недель. Даже если ногти растут быстро, при таком покрытии контраст между закрашенной и неокрашенной частью пластины будет не сильно заметен.

"Голый" маникюр

Сделанный на прозрачной базе маникюр позволяет сэкономить на частых походах в салон красоты без ущерба для внешнего вида ногтей. Минималистичные рисунки в виде контрастных цветов, точек, полос на ногтях будут выглядеть очень аккуратно и в то же время стильно. Делать их нужно чуть повыше от основания ногтя. Можно также украсить ногти золотой фольгой, что добавит маникюру солидности и блеска.

Французский маникюр

Классический френч – еще одно идеальное решение, если следующий визит к мастеру запланирован не скоро. Нюдовая база, практически сливающаяся с натуральным цветом ногтевой пластины и аккуратная улыбка на кромке ногтя, причем не только классическая белая, но и контрастная, скроют отрастающий ноготь и при этом маникюр будет выглядеть всегда свежим.

Маникюр с лунками

Такой вариант маникюра чудесно подойдет любительницам яркого покрытия ногтей. "Чистая" часть вокруг лунки (овальная часть в основании ногтя) при этом удачно скроет "возраст" маникюра, не привлекая лишнего внимания к отросшей пластине. Отметим, что подобный маникюр был популярен лет 10 назад. Но поскольку новое – это хорошо забытое старое, это покрытие снова на пике моды.

Не стоит забывать и о повседневном уходе за ногтями, чтобы они сохраняли эстетичный вид. Для этого надо смазывать кутикулу маслом или кремом, мыть посуду или делать уборку в перчатках и тому подобное.

Напомним, какой цвет маникюра будет самым модным в 2022 году