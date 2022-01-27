Тренди манікюру 2022. Топ-4 варіанти довготривалого покриття

Покриття нейтральних нюдових відтінків і правильно підібраний малюнок допоможуть довго зберегти манікюр свіжим і акуратним.

Красивий і доглянутий манікюр вимагає часу не тільки для його створення, але й на корекцію або повну заміну, якщо швидко відростає. Але не в усіх і не завжди є можливість вирватися до майстра, щоб привести нігті в порядок, тому дівчатам або жінкам, які дуже зайняті, слід звернути увагу на ті варіанти покриття, які можуть протриматися набагато довше на нігтях і не мати "прострочений" вигляд через те, що пластина відросла.

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Нюдовий манікюр

Манікюр, зроблений у кольорах, максимально наближених до відтінку шкіри, не лише має актуальний вигляд у будь-якому образі, але й дозволяє забути про похід до майстра нігтьової естетики на кілька тижнів. Навіть якщо нігті ростуть швидко, при такому покритті контраст між зафарбованою та незабарвленою частиною пластини буде не сильно помітний.

"Голий" манікюр

Зроблений на прозорій базі манікюр дозволяє заощадити на частих походах до салону краси без шкоди для зовнішнього вигляду нігтів. Мінімалістичні малюнки у вигляді контрастних кольорів, крапок, смуг на нігтях матимуть дуже акуратний і водночас стильний вигляд. Робити їх потрібно трохи вище від основи нігтя. Можна також прикрасити нігті золотою фольгою, що додасть манікюру солідності та блиску.

Французький манікюр

Класичний френч — ще одне ідеальне рішення, якщо наступний візит до майстра запланований не скоро. Нюдова база, що практично зливається з натуральним кольором нігтьової пластини й акуратна посмішка на кромці нігтя, причому не тільки класична біла, але й контрастна приховають ніготь, що відростає, і при цьому манікюр матиме завжди свіжий вигляд.

Манікюр із лунками

Такий варіант манікюру чудово підійде любителькам яскравого покриття нігтів. "Чиста" частина навколо лунки (овальна частина в основі нігтя) при цьому вдало приховає "вік" манікюру, не привертаючи зайвої уваги до пластини, що відросла. Зазначимо, що подібний манікюр був популярним років 10 тому. Але оскільки нове — це добре забуте старе, це покриття знову на піку моди.

Не варто забувати і про повсякденний догляд нігтів, щоб вони зберігали естетичний вигляд. Для цього треба змащувати кутикулу маслом або кремом, мити посуд або робити прибирання в рукавичках тощо.

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