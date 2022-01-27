Джонни Депп представил коллекцию NFT-работ "Никогда не бойся правды" (фото, видео)

Всего актер создал 11 111 работ, из которых 1111 будут распределены между его поклонниками и членами команды, поддержавшими Джонни во времена массовой травли после развода с Эмбер Херд и обвинений в домашнем насилии.

Актер Джонни Депп запустил коллекцию NFT под названием Never Fear Truth на блокчейне Ethereum, в которой представлены портреты его друзей, героев и семьи. 25% от продаж будут переданы на благотворительность, cообщает The Fintech Times.

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Коллекция состоит из 11 111 невзаимозаменяемых токенов (NFT), из которых 10 тысяч доступны для покупки. Остальные 1111 будут распределены "по его усмотрению" среди "тех поклонников, которые больше всего его поддержали", а также его команды.

[ + – ] Джонни Депп назвал коллекцию работ Never Fear Truth ("Никогда не бойся правды" Фото: Never Fear Truth

Депп создал проект под названием "Никогда не бойся правды" (Never Fear Truth), чтобы поделиться своим искусством, а также создать творческое сообщество фанатов и друзей посредством владения блокчейном Ethereum.

Портреты Элизабет Тейлор, Тима Бертона, Хита Леджера, Лили-Роуз Депп, и Хантера С. Томпсона, а также многих других были превращены Деппом в анимированные произведения искусства и "заряжены энергией его характерных росчерков от руки". Самый милый лот – собака Деппа Муха, которой больше нет, и вымышленный персонаж Кролик, которого придумал его сын.

"Мои картины окружают мою жизнь, но я держал их при себе и ограничивал себя. Никто и никогда не должен ограничивать себя", – признался актер.

[ + – ] Джонни Депп за работой

Через несколько минут после запуска коллекции сервер Деппа Never Fear Truth Discord, похоже, рухнул из-за высокого спроса.

"Мы знали, что вам понравится "Правда", но мы не думали, что Discord рухнет!", – говорится в Twitter проекта.

Сообщество в Discord было объявлено "интимной средой, в которой Джонни может выразить свое творчество и предоставить доступ к уникальным работам, опыту и будущим проектам в области искусства, музыки и кино".

NFT Never Fear Truth распространят посредством розыгрыша, проводимого максимум три раза, прежде чем любые неиспользованные NFT будут запущены в публичную продажу. Все произведения искусства будут генерироваться случайным образом и раскрываться после финальной продажи.

Как уже упоминалось выше, четверть всех доходов от продаж передадут благотворительным организациям, в том числе детской больнице Лос-Анджелеса, детской больнице Грейт-Ормонд-стрит и Фонду борьбы со СПИДом Элизабет Тейлор.

Ранее стало известно, что Джонни Депп вернется на большой экран, сыграв в картине французского режиссера Майвенн короля Людовика XV.