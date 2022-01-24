Джонни Депп возвращается: "отмененная" легенда снимется в новом фильме

Депп сыграет короля Людовика XV в новой картине французского режиссера Майвенн, которая, по совместительству, станет исполнительницей главной женской роли.

58-летний американский актер Джонни Депп, карьеру которого в Голливуде буквально похоронила "культура отмены" из-за обвинения в домашнем насилии против бывшей жены Эмбер Херд, тем не менее очень востребован зарубежными режиссерами и снова появится на большом экране, передает Variety

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Он сыграет французского короля Людовика XV в следующем фильме французского режиссера Майвенн (полное имя Майвенн Ле Беско), известной такими работами как "Полис", "Мой король". Съемки ленты запланированы на лето.

Картина, название и точный сюжет фильма держат в секрете, его продюсируют парижская компания Why Not Productions Паскаля Кошето и Грегуара Сорла ("Пророк"), а мировыми продажами занимается Wild Bunch International ("Титан").

Съемки будут проходить в течение трех месяцев в разных местах Парижа, в основном в Версальском дворце.

Партнершей Деппа станет режиссер картины, Майвенн, которая сыграет графиню Жанну Дюбарри, последнюю любовницу Людовика XV. На своей странице в соцсети она написала, что ищет для своего фильма JEANNE DU BARRY маленькую девочку в возрасте от 5 до 10 лет на роль Жанны в детстве, а также подростка в возрасте около 14 лет.

[ + – ] Майвенн объявила кастинг на роль юной Жанны Дюбарри

При этом в качестве периода съемок она указывала февраль-апрель, но поскольку публикации были сделаны в ноябре прошлого года, не исключено, что время работы над фильмом действительно перенесли на лето.

Майвенн также продемонстрировала, что работа над созданием исторических костюмов для фильма – в полном разгаре, поделившись фото манекена с чем-то похожим на лиф будущего платья.

[ + – ] Костюм для нового фильма с участием Джонни Деппа

Людовик XV, прозванный "возлюбленным", правил 59 лет, дольше всех в истории Франции после Людовика XIV. Парадоксально, но монарх умер непопулярным королем после того, как его обвинили в коррупции и разврате.

Прежде, чем приступить к работе, Джонни придется подтянуть французский язык, поскольку именно на нем будет лента. Для актера это не должно составить особого труда, ведь он много лет жил во Франции с Ванессой Паради, от которой у него есть дочь Лили-Роуз и сын Джон Кристофер. Актеру нужно будет избавиться от все еще заметного американского акцента.

Джонни Депп не появлялся на экране с тех пор, как в прокат вышел фильм Эндрю Левитаса "Минамата" (2020) о военном фотографе Юджине Смите. Режиссер заявил в СМИ, что в США сделали все возможное, чтобы фильм не попал в кинотеатры.

Тем не менее, в Европе игру Деппа оценили. Он получил почетные награды на фестивале в Карловых Варах и кинофестивале в Сан-Себастьяне. Депп также был отмечен на фестивале американского кино в Довиле во французской Нормандии в 2020 году и принял награду из рук Катрин Денев.

Напомним, после того, как Депп проиграл в суде дело о клевете и был признан виновным в избиении своей жены Эмбер Херд, его лишили роли в третьей части фильма "Фантастические твари", Netflix убрал все картины с его участием, режиссеры сторонятся его, и даже друг Джонни, режиссер Тим Бертон не смог дать ему обещанную роль в спин-оффе "Семейки Аддамс".