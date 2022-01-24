Джонні Депп повертається: "скасована" легенда зніметься в новому фільмі

Депп зіграє короля Людовіка XV в новій картині французької режисерки Майвенн, яка за сумісництвом стане виконавицею головної жіночої ролі.

58-річний американський актор Джонні Депп, кар'єру якого в Голлівуді буквально поховала "культура скасування" через звинувачення в домашньому насильстві проти колишньої дружини Ембер Герд, проте дуже затребуваний закордонними режисерами, знову з'явиться на великому екрані, передає Variety.

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Він зіграє французького короля Людовіка XV в наступному фільмі французької режисерки Майвенн (повне ім'я Майвенн Ле Беско), відомої такими роботами як "Поліс", "Мій король". Зйомки стрічки заплановані на літо.

Картина, назва й точний сюжет фільма тримають у секреті, його продюсують паризька компанія Why Not Productions Паскаля Кошето та Грегуара Сорла ("Пророк"), а світовим продажем займається Wild Bunch International ("Титан").

Зйомки відбуватимуться протягом трьох місяців у різних місцях Парижа, переважно у Версальському палаці.

Партнеркою Деппа стане режисерка картини, Майвен, яка зіграє графиню Жанну дю Баррі, останню коханку Людовіка XV. На своїй сторінці в соцмережі вона написала, що шукає для свого фільму JEANNE DU BARRY маленьку дівчинку віком від 5 до 10 років на роль Жанни в дитинстві, а також підлітка віком близько 14 років.

[ + – ] Майвен оголосила кастинг на роль юної Жанни дю Баррі

При цьому як період зйомок вона вказувала лютий-квітень, але оскільки публікації було зроблено в листопаді минулого року, не виключено, що час роботи над фільмом справді перенесли на літо.

Майвенн також продемонструвала, що робота над створенням історичних костюмів для фільму – у розпалі, поділившись фото манекена з чимось схожим на ліф майбутньої сукні.

[ + – ] Костюм для нового фільму за участю Джонні Деппа

Людовік XV, прозваний "коханим", правив 59 років, найдовше в історії Франції після Людовіка XIV. Парадоксально, але монарх помер непопулярним королем після того, як його звинуватили в корупції та розпусті.

Перш ніж приступити до роботи, Джонні доведеться підтягнути французьку мову, оскільки стрічку зніматимуть саме нею. Для актора це не повинно скласти особливих труднощів, адже він багато років жив у Франції з Ванессою Параді, від якої в нього є дочка Лілі-Роуз і син Джон Крістофер. Акторові потрібно буде позбутися все ще помітного американського акценту.

Джонні Депп не з'являвся на екрані з того часу, як у прокат вийшов фільм Ендрю Левітаса "Мінамата" (2020) про військового фотографа Юджина Сміта. Режисер заявив у ЗМІ, що у США зробили все можливе, щоб фільм не потрапив до кінотеатрів.

Проте в Європі гру Деппа оцінили. Він отримав почесні нагороди на фестивалі в Карлових Варах і кінофестивалі в Сан-Себастьяні. Депп також був відзначений на фестивалі американського кіно в Довілі у французькій Нормандії у 2020 році та прийняв нагороду з рук Катрін Денев.

Нагадаємо, після того, як Депп програв у суді справу про наклеп і був визнаний винним у побитті своєї дружини Ембер Герд, його позбавили ролі в третій частині фільму "Фантастичні тварі", Netflix прибрав усі картини за його участю, режисери цураються його, і навіть друг Джонні, режисер Тім Бертон, не зміг дати йому обіцяну роль у спін-оффі "Сімейки Аддамс".