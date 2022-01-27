Джонні Депп представив колекцію NFT-робіт "Ніколи не бійся правди" (фото, відео)

Усього актор створив 11 111 робіт, із яких 1111 будуть розподілені між його шанувальниками та членами команди, які підтримали Джонні за часів масового цькування після розлучення з Ембер Герд і звинувачень у домашньому насильстві.

Актор Джонні Депп запустив колекцію NFT під назвою Never Fear Truth на блокчейні Ethereum, де представлені портрети його друзів, героїв і сім'ї. 25% від продажу будуть передані на благодійність, повідомляє The Fintech Times.

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Колекція складається з 11 111 невзаємозамінних токенів (NFT), із яких 10 тисяч доступні для покупки. Інші 1111 будуть розподілені "на його розсуд" серед "тих шанувальників, які найбільше його підтримали", а також його команди.

[ + – ] Джонні Депп назвав колекцію робіт Never Fear Truth ("Ніколи не бійся правди") Фото: Never Fear Truth

Депп створив проєкт під назвою "Ніколи не бійся правди" (Never Fear Truth), щоб поділитися своїм мистецтвом, а також створити творчу спільноту фанатів і друзів за допомогою володіння блокчейном Ethereum.

Портрети Елізабет Тейлор, Тіма Бертона, Хіта Леджера, Лілі-Роуз Депп і Хантера С. Томпсона, а також багатьох інших були перетворені Деппом на анімовані твори мистецтва та "заряджені енергією його характерних розчерків від руки". Наймиліший лот – собака Деппа Муха, якого більше немає, та вигаданий персонаж Кролик, якого вигадав його син.

"Мої картини оточують моє життя, але я тримав їх при собі й обмежував себе. Ніхто і ніколи не повинен обмежувати себе", – зізнався актор.

[ + – ] Джонні Депп за роботою

Через кілька хвилин після запуску колекції сервер Деппа Never Fear Truth Discord, схоже, звалився через високий попит.

"Ми знали, що вам сподобається "Правда", але ми не думали, що Discord звалиться!" — йдеться у Twitter проєкту.

Спільнота в Discord була оголошена "інтимним середовищем, у якому Джонні може висловити свою творчість і надати доступ до унікальних робіт, досвіду та майбутніх проєктів у галузі мистецтва, музики та кіно".

NFT Never Fear Truth розповсюдять за допомогою розіграшу, що проводиться максимум три рази, перш ніж будь-які невикористані NFT будуть запущені в публічний продаж. Усі витвори мистецтва генеруватимуться випадковим чином і розкриватимуться після фінального продажу.

Як уже згадувалося вище, чверть усіх доходів від продажу передадуть благодійним організаціям, зокрема дитячій лікарні Лос-Анджелеса, дитячій лікарні Грейт-Ормонд-стріт і Фонду боротьби зі СНІДом Елізабет Тейлор.

Раніше стало відомо, що Джонні Депп повернеться на великий екран, зігравши в картині французької режисерки Майвен короля Людовіка XV.