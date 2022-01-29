Кайли Дженнер в мини-платье с глубоким декольте представила новую коллекцию своей косметики

Линейка посвящена Дню всех влюбленных.

24-летняя американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в рекламной фотосессии новой линейки косметики своего бренда Kylie Cosmetics. Снимками она поделилась в своем Instagram и на странице бренда.

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Новая коллекция, получившая название Kylie Cosmetics Valentine, посвящена Дню всех влюбленных, отмечаемому ежегодно 14 февраля.

[ + – ] Кайли Дженнер в рекламной кампании своего бренда косметики

На кадрах молодая бизнесвумен из клана Кардашьян, беременная вторым ребенком, позирует на шелковой постели в розовом мини-платье с глубоким декольте и вырезом в форме сердечка на животе от бренда Poster Girl. На ногах Кайли Дженнер были красные босоножки от Flor de Maria.

"Коллекция Валентина выйдет 3 февраля 🍒 Смотрите распаковку прямо сейчас в моих сторис", — подписала фото 24-летняя модель.

Отметим, что менее чем через сутки пост знаменитости собрал 6 миллионов лайков и десятки тысяч одобрительных комментариев. Среди них и мама Кайли, 66-летняя Крис Дженнер, написавшая "великолепная!!" под фото дочери.

[ + – ] Новая линейка бренда Кайли Дженнер, посвященная Дню всех влюбленных

Ранее Фокус писал о том, что 24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной в мире, на которую подписалось 300 миллионов человек в соцсетях. До этого большее количество подписчиков получал только футболист Криштиану Роналду.

Напомним, женский бренд Victoria's Secret представил свою коллекцию нижнего белья ко Дню всех влюбленных 2022 года, в рекламном кампейне которой снялась супермодель Белла Хадид.