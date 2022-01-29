Кайли Дженнер в мини-платье с глубоким декольте представила новую коллекцию своей косметики
Линейка посвящена Дню всех влюбленных.
24-летняя американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в рекламной фотосессии новой линейки косметики своего бренда Kylie Cosmetics. Снимками она поделилась в своем Instagram и на странице бренда.
Новая коллекция, получившая название Kylie Cosmetics Valentine, посвящена Дню всех влюбленных, отмечаемому ежегодно 14 февраля.
На кадрах молодая бизнесвумен из клана Кардашьян, беременная вторым ребенком, позирует на шелковой постели в розовом мини-платье с глубоким декольте и вырезом в форме сердечка на животе от бренда Poster Girl. На ногах Кайли Дженнер были красные босоножки от Flor de Maria.
"Коллекция Валентина выйдет 3 февраля 🍒 Смотрите распаковку прямо сейчас в моих сторис", — подписала фото 24-летняя модель.
Отметим, что менее чем через сутки пост знаменитости собрал 6 миллионов лайков и десятки тысяч одобрительных комментариев. Среди них и мама Кайли, 66-летняя Крис Дженнер, написавшая "великолепная!!" под фото дочери.
Ранее Фокус писал о том, что 24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной в мире, на которую подписалось 300 миллионов человек в соцсетях. До этого большее количество подписчиков получал только футболист Криштиану Роналду.
Напомним, женский бренд Victoria's Secret представил свою коллекцию нижнего белья ко Дню всех влюбленных 2022 года, в рекламном кампейне которой снялась супермодель Белла Хадид.