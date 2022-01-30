Тренды маникюра 2022. Градиентное покрытие: лучшие идеи дизайна

Градиентный маникюр смотрится свежо, оригинально и подходит под любой образ.

Современная индустрия ногтевой эстетики обладает огромным арсеналом для создания маникюра на любой вкус, цвет и кошелек, предлагая разнообразнейшие оттенки лаков. Декор, идеи нейл-дизайна. Сегодня мы рассмотрим градиентный маникюр, который вошел в моду еще в 2013 году, но, спустя почти 9 лет, по-прежнему остается одним из самых оригинальных и востребованных.

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Градиентный маникюр (омбре, деграде) – это метод нанесения покрытия на ногти, при котором один тон лака плавно перетекает в другой. Лучше всего он смотрится на длинных ногтях, но и обладательницам коротких ноготков не стоит расстраиваться, поскольку есть варианты и для них.

В чем же прелесть такого маникюра? Начнем с того, что он выглядит привлекательно, но не вульгарно. К тому же разнообразие цветов и оттенков позволяют получить совершенно уникальное покрытие и воплотить самые смелые идеи. Ну и такое маникюр подходит под любой образ, начиная от делового и заканчивая торжественным.

Варианты дизайна градиентного маникюра

Классический – переход светлого тона в темный или же в более насыщенный на каждом ногте.

Контрастный – переход от одного контрастного цвета к другому.

Переход от светлого оттенка к темному от одного ногтя к другому.

Чтобы градиентный маникюр не выглядел перенасыщенным, лучше использовать не более четырех лаков (и то только на длинных ногтях), формируя плавные переходы цветов. В идеале же используется два цвета.

Наиболее популярные сочетания цветов для маникюра в стиле омбре:

Розовый и белый

Синий и голубой

Оранжевый и желтый

Зеленый и салатовый

Фото: Соцсети

Черный и серебристый

Фото: Соцсети

Черный и белый

Золотой и красный

Бордовый и красный

Также в последнее время популярен градиентный маникюр с бесцветным лаком, вторым цветом к которому идет что-то более яркое или темное, или вообще растянутый глиттер.

Градиент может быть вертикальным и горизонтальным (по длине и по ширине ногтя). Первый, конечно, предпочтительнее – он визуально удлиняет пальцы, делая их изящнее.

Покрытие омбре можно делать не только на каждом ногте, но и на руке в целом. Например, берут пять оттенков лаков из одной цветовой гаммы, самым светлым покрывают ноготь на мизинце, самым темным – ноготь на большом пальце.

Градиентный маникюр не исключает использование блесток, страз, узорчатую роспись, слайсы и аппликации. Можно сделать градиентный маникюр под цвет любимого аксессуара или в оттенках основного наряда.

Напомним, какой маникюр можно носить неделями, не переживая, что ногти будут выглядеть "просроченными". Мы также писали о лучших идеях маникюра на февраль.