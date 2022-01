Белый, оливковый и фиолетовый. Самые модные цвета маникюра на февраль 2022

Главный цвет февраля 2022 года давно определен, но всегда есть не менее эффектная альтернатива

Стилисты уверяют, что девушки любят менять цвет ногтей потому что могут полюбоваться свежим маникюром в любой момент без помощи зеркала и поднять себе настроение. А если цвет наскучит, его легко сменить. Нужно прийти в маникюрный салон. В феврале 2022 популярны несколько оттенков, в том числе и фиолетовый, тот самый Very Peri, который назвали оттенком года в Институте цвета, уверяют стилисты, пишет Who What Wear.

Жемчужный белый

"Чистый белый цвет, дающий ощущение простоты и внутреннего спокойствия, будет популярен в 2022 году", — считает известный мастер маникюра Сигурни Нуньес.

Такой оттенок дарит коже возможность выглядеть загорелой, будто вы только вернулись с курорта.

Соленая карамель

Мастера маникюра называют этот цвет "новым видением" нюдового маникюра.

Он нейтральный и сочный, и также напоминает нам о летнем загаре.

Нежно-розовый

Розовый не выходит из моды, но в прошлом 2021 году были в моде более яркие оттенки.

Сейчас, в трендах 2022-го, считают стилисты, самое время для нежно-розового, который напоминает оттенок клубничного мороженого.

Зеленый селадон

Селадон – это название зеленого фарфора, секрет которого веками пытались узнать исследователи у китайских мастеров, но сегодня уникальный оттенок вполне доступен.

Стилисты считают, что плотный и приглушенный оттенок зеленого – это один из главных цветов для маникюра этой зимой.

Синий взрыв

Насыщенный синий цвет – это всегда удачный выбор для тех, кто хочет произвести впечатление и привлечь внимание к рукам.

"Чистый и яркий синий будет популярен весь год", — считают стилисты.

Оливковый

Еще один оттенок зеленого, который отлично подчеркнет теплый оттенок кожи.

В общем, в 2022 году будут популярны все оттенки зеленого, но оливковый точно в фаворитах. Особенно этой зимой.

Теплый песок

Этой зимой, когда уже все устали от снега и мороза и хотят скорого наступления весны, лучший способ напомнить о теплых деньках – это сделать маникюр цвета теплого песка на пляже.

Хорошо, если лак будет с искорками, тогда сразу станет ясно, чем именно вдохновлен цвет маникюра.

Кремово-фиолетовый

И куда без главного фаворита этого года – фиолетового Very Peri, созданного искусственным интеллектом.

Но фиолетовый, который будет в трендах этой зимой – это кремовый, непрозрачный и насыщенный. Как глазурь на пирожных.