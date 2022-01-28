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Білий, оливковий та фіолетовий. Наймодніші кольори манікюру на лютий 2022

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Фото: Instagram amyle.nails | Оливковий колір для манікюру — тренд зими 2022

Головний колір лютого 2022 року давно визначений, але завжди є не менш ефектна альтернатива

Стилісти запевняють, що дівчата люблять змінювати колір нігтів, тому що можуть помилуватися свіжим манікюром у будь-який момент без допомоги дзеркала та підняти собі настрій. А якщо колір набридне, його легко змінити. Потрібно прийти до манікюрного салону. У лютому 2022 року популярні кілька відтінків, зокрема і фіолетовий, той самий Very Peri, який назвали відтінком року в Інституті кольору, запевняють стилісти, пише Who What Wear.

Перлинний білий

"Чистий білий колір, що дає відчуття простоти та внутрішнього спокою, буде популярним у 2022 році", — вважає відомий майстер манікюру Сігурні Нуньєс.

Білий манікюр - тренд сезону

Такий відтінок дарує шкірі можливість виглядати засмаглою, ніби ви повернулися з курорту.

Солона карамель

Майстри манікюру називають цей колір "новим баченням" нюдового манікюру.

Колір солоної карамелі — модний цієї зими

Він нейтральний і соковитий, і також нагадує нам про літню засмагу.

Ніжно рожевий

Рожевий не виходить із моди, але минулого 2021 року були в моді яскравіші відтінки.

Ніжно-рожевий — знову у трендах

Зараз, у трендах 2022-го, вважають стилісти, саме час для ніжно-рожевого, що нагадує відтінок полуничного морозива.

Зелений селадон

Селадон — це назва зеленої порцеляни, секрет якої століттями намагалися дізнатися дослідники у китайських майстрів, але сьогодні унікальний відтінок цілком доступний.

Колір фарфору селадон — оригінальний відтінок для цієї зими

Стилісти вважають, що приглушений відтінок зеленого — це один із головних кольорів для манікюру цієї зими.

Синій вибух

Насичений синій колір — це завжди вдалий вибір для тих, хто хоче справити враження та привернути увагу до рук.

Насичений синій — завжди в моді

"Чистий та яскравий синій буде популярний весь рік", — вважають стилісти.

Оливковий

Ще один відтінок зеленого, який чудово підкреслить теплий відтінок шкіри.

Оливковий – ідеальний для комбінованого манікюру.

Загалом, у 2022 році будуть популярні всі відтінки зеленого, але оливковий- точно у фаворитах. Особливо цієї зими.

Теплий пісок

Цієї зими, коли вже всі втомилися від снігу та морозу і хочуть швидкого настання весни, найкращий спосіб нагадати про теплі дні — це зробити манікюр кольору теплого піску на пляжі.

Колір теплого піску — тренди 2022

Добре, якщо лак буде з іскорками, тоді відразу стане зрозумілим, чим саме натхненний колір манікюру.

Кремово-фіолетовий

І куди без головного лідера цього року — фіолетового Very Peri, створеного штучним інтелектом.

Кремовий фіолетовий — колір 2022 року

Але фіолетовий, який буде у трендах цієї зими — це кремовий, непрозорий та насичений. Як глазур на тістечках.