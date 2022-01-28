Білий, оливковий та фіолетовий. Наймодніші кольори манікюру на лютий 2022
Головний колір лютого 2022 року давно визначений, але завжди є не менш ефектна альтернатива
Стилісти запевняють, що дівчата люблять змінювати колір нігтів, тому що можуть помилуватися свіжим манікюром у будь-який момент без допомоги дзеркала та підняти собі настрій. А якщо колір набридне, його легко змінити. Потрібно прийти до манікюрного салону. У лютому 2022 року популярні кілька відтінків, зокрема і фіолетовий, той самий Very Peri, який назвали відтінком року в Інституті кольору, запевняють стилісти, пише Who What Wear.
Перлинний білий
"Чистий білий колір, що дає відчуття простоти та внутрішнього спокою, буде популярним у 2022 році", — вважає відомий майстер манікюру Сігурні Нуньєс.
Такий відтінок дарує шкірі можливість виглядати засмаглою, ніби ви повернулися з курорту.
Солона карамель
Майстри манікюру називають цей колір "новим баченням" нюдового манікюру.
Він нейтральний і соковитий, і також нагадує нам про літню засмагу.
Ніжно рожевий
Рожевий не виходить із моди, але минулого 2021 року були в моді яскравіші відтінки.
Зараз, у трендах 2022-го, вважають стилісти, саме час для ніжно-рожевого, що нагадує відтінок полуничного морозива.
Зелений селадон
Селадон — це назва зеленої порцеляни, секрет якої століттями намагалися дізнатися дослідники у китайських майстрів, але сьогодні унікальний відтінок цілком доступний.
Стилісти вважають, що приглушений відтінок зеленого — це один із головних кольорів для манікюру цієї зими.
Синій вибух
Насичений синій колір — це завжди вдалий вибір для тих, хто хоче справити враження та привернути увагу до рук.
"Чистий та яскравий синій буде популярний весь рік", — вважають стилісти.
Оливковий
Ще один відтінок зеленого, який чудово підкреслить теплий відтінок шкіри.
Загалом, у 2022 році будуть популярні всі відтінки зеленого, але оливковий- точно у фаворитах. Особливо цієї зими.
Теплий пісок
Цієї зими, коли вже всі втомилися від снігу та морозу і хочуть швидкого настання весни, найкращий спосіб нагадати про теплі дні — це зробити манікюр кольору теплого піску на пляжі.
Добре, якщо лак буде з іскорками, тоді відразу стане зрозумілим, чим саме натхненний колір манікюру.
Кремово-фіолетовий
І куди без головного лідера цього року — фіолетового Very Peri, створеного штучним інтелектом.
Але фіолетовий, який буде у трендах цієї зими — це кремовий, непрозорий та насичений. Як глазур на тістечках.