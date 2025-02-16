Селена Гомес показала манікюр для зустрічі весни 2025 (фото)

Знаменитість вирішила відмовитися від дизайну та камінців. Вона зробила акцент на природності.

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Американська співачка та акторка Селена Гомес показала манікюр для зустрічі весни 2025. Своєю новою роботою поділився в Instagram відомий нейл-майстер Том Бачик.

"Мильна дівчинка манікюр", — лаконічно написав Бачик, до якого й часто звертається Дженніфер Лопес та інші зірки Голлівуду.

Для Селени Гомес цього разу нейл-майстер зробив ніжне та природне покриття. Співачка обрала легкий нюдовий відтінок без додавання камінців чи дизайну.

Формою нігтя співачка обрала "мигдаль".

Новий манікюр Селени Гомес

"У Селени завжди бездоганні руки і це завдяки тобі, Томе! Обожнюю цей новий манікюр", "Так чисто", — коменують новий манікюр Селени Гомес користувачі мережі.

Такий варіант покриття стане чудовим варіантом для зустрічі весни 2025 року. Легкий тон доповнить практично будь-який образ та точно не набридне до наступного походу до нейл-майстра.

Селена Гомес — не єдина зіркова клієнтка Тома Бачика. До майстра часто звертається співачка Дженніфер Лопес, акторка Нікола Пельтц, співачка Олівія Родріго. Бачик активно веде свої соцмережі, демонструючи роботи та задаючи тренди манікюру.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес для весни 2024 обирала яскравий зелений манікюр.

Також Фокус писав про ідеї манікюру до Дня закоханих 2025.